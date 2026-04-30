Cerró un histórico boliche

Un histórico boliche comunicó el cierre definitivo de sus puertas y sorprendió a muchos vecinos del Conurbano, ya que era un lugar mítico donde pasaron figuras del espectáculo, bandas en vivo y DJs reconocidos.

Se trata de El Bosque de Quilmes, que en los últimos días remató distintos elementos que formaban parte del establecimiento, marcando un punto de no retorno a la decisión.

Esta semana se remataron desde equipamiento técnico hasta mobiliario del mítico lugar que supo convocar a miles de jóvenes no sólo de Quilmes, sino de los municipios vecinos del Conurbano.

En el remate figuraban sistemas de sonido profesional, equipos de iluminación, barras, heladeras y el mobiliario completo de las distintas áreas, incluidas las pistas y sectores VIP. También se ofrecieron piezas decorativas y componentes utilizados en la operatoria cotidiana del espacio. La subasta se realizó a través de la plataforma de EG Remates.

Contaba con múltiples pistas, ambientaciones temáticas y una importante capacidad, lo que hacía que se destaque entre otros lugares de la noche del sur del AMBA.

Qué pasará con el terreno donde estaba El Bosque

Concretado el cierre de El Bosque, la pregunta de muchos es qué pasará con el amplio terreno y uno de los rumores que surgió fue que se utilizaría para un desarrollo inmobiliario, aunque no hay una versión oficial al respecto.

Mientras tanto, quedará el recuerdo de muchas generaciones sobre una época en la que el mítico boliche de Quilmes era sinónimo de noches largas, música y encuentros.

El rumor es que allí se desarrollará un negocio inmobiliario.

Cerró una icónica cervecería del Conurbano: "Salir a comer es un lujo"

El sector gastronómico es de los que más sufre la crisis y una importante cervecería del Conurbano cerró sus puertas por no poder subsistir a este presente. Se trata de "El Viejo Cine", de Longchamps, Almirante Brown, el cuál abrió en el 2021 donde estaba el clásico cine Teatro Avenida y era uno de los nuevos clásicos de la localidad.

Federico, dueño del bar, contó al medio De Brown que la decisión se tomó tras un combo de factores que volvieron inviable la continuidad del local. Otro comercio que sufre la caída en las ventas, el aumento sostenido de los costos fijos y una demanda que no logra repuntar. "Hay poca gente en la calle y la economía del consumidor no acompaña", explicó y remarcó que se suma el frío que disminuye la frecuencia con la que la gente va a estos lugares. Algunos pueden sostenerse, pero otros que ya venían con pocas ventas tienen que cerrar.

"Se terminó la temporada, empieza el frío y la gente deja de salir. El invierno pasado fue muy duro", señaló y sostuvo que mantener el espacio abierto "dejó de ser viable". Además, remarcó que esto no es un caso aislado, sino que con el panorama actual pocos locales logran una estabilidad y que en muchos casos sólo abren los fines de semana.

"Hoy salir a comer es un lujo. A quien le preguntes en el entorno, te dicen que si tienen la posibilidad de vender, lo hacen. Son pocos los que pueden sacar una ganancia de su local. Muchos lo están aguantando o están empatando", sumó.