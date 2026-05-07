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Barcelona vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

07 de mayo, 2026 | 12.55

Barcelona recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 35 de la Liga, el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Real Madrid

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

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Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona viene de vencer a Osasuna con un marcador de 2-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 11 goles a favor frente a 3 encajados.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de derrotar a Espanyol con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su décimo séptimo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 2-1.

El local se ubica puntero con 88 puntos (29 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 77 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (24 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona8834291458
2
Real Madrid7734245539
3
Villarreal6834215825
4
Atlético de Madrid6334196921
5
Betis53341314711
DataFactory

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Betis: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 36: vs Real Oviedo: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 38: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Real Madrid, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
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