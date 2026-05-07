Aston Villa vs. Nottingham por Europa League: hora, TV en vivo, streaming y formaciones

El Aston Villa del Dibu Martínez recibirá este jueves a Nottingham Forest en Villa Park por la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League, en uno de los duelos más esperados de la temporada europea. El equipo de Unai Emery, máximo ganador histórico del torneo con cuatro títulos, llega obligado a remontar el 1-0 sufrido en la ida donde un penal convertido por Chris Wood le dio la mínima ventaja a los Tricky Trees, que sueñan con volver a una final continental 46 años después de sus dos Copas de Europa consecutivas en 1979 y 1980.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Aston Villa y Nottingham Forest, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Aston Villa y Nottingham Forest?

El partido entre Aston Villa y Nottingham Forest se disputará este jueves 7 de mayo, a las 16 horas (hora argentina) en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra. La transmisión en exclusiva para Argentina y toda Latinoamérica será por Disney+ Premium vía streaming.

El choque promete ser uno de los más vibrantes del año en el fútbol europeo: se trata de la primera semifinal continental entre dos equipos ingleses desde el cruce entre Manchester United y Arsenal en la Champions League 2008/09, y representa además el primer enfrentamiento entre dos clubes de las Midlands en una competición UEFA. El ganador de la llave se medirá en la final del 20 de mayo en el Beşiktaş Park de Estambul con el vencedor del cruce entre Braga y Freiburg.

Aston Villa llega a este partido decisivo con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en la ida, en un encuentro marcado por la polémica: un dudoso penal por mano de Lucas Digne fue cobrado tras revisión del VAR y Chris Wood lo transformó en gol a los 71 minutos, mientras que Unai Emery estalló contra el VAR en la conferencia de prensa por una entrada fuerte de Elliot Anderson sobre Ollie Watkins que no terminó en expulsión. Los Villanos vienen además de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones, ya que tras caer en Nottingham fueron superados 2-1 en casa por Tottenham el pasado domingo en la Premier League.

Más allá del bajón reciente, el conjunto de Birmingham tiene argumentos para confiar: ganó sus últimos nueve partidos europeos como local, no pierde en Villa Park frente a Forest desde 2016 y cuenta con la mayor cantidad de goles del torneo (24). Para la vuelta, Emery recuperaría a su capitán John McGinn, ausente ante Tottenham por una molestia muscular menor, mientras que Boubacar Kamara (rodilla) y Alysson siguen lesionados, Ross Barkley no fue inscripto en la lista europea y Amadou Onana es duda. Se espera el regreso de los titulares habituales, con Pau Torres y Lucas Digne volviendo a la defensa.

Nottingham Forest, en tanto, atraviesa el mejor momento de su temporada y llega a Birmingham invicto desde hace 10 partidos, con cinco victorias consecutivas. El último fin de semana goleó 3-1 a Chelsea en Stamford Bridge con doblete de Taiwo Awoniyi y tanto de Igor Jesus, en una performance que le permitió alejarse definitivamente de la zona de descenso en la Premier League, donde se ubica 16° pero con seis puntos de ventaja sobre los puestos de relegación. La transformación bajo el mando de Vítor Pereira, que asumió en febrero, ha sido total.

Sin embargo, los Tricky Trees afrontan la vuelta con varias bajas sensibles. Morgan Gibbs-White, su capitán y figura, es duda tras el corte profundo que sufrió en la cabeza en el choque con el arquero Robert Sánchez en el partido ante Chelsea. A la lista de lesionados se suman Murillo, Callum Hudson-Odoi, John Victor, Nicolò Savona, Willy Boly y Zach Abbott, mientras que Ola Aina, Ibrahim Sangare, Dan Ndoye y Jair Cunha también están en duda. Pese a los problemas físicos, Pereira mantiene un balance histórico: aún no perdió un partido frente a Aston Villa como entrenador.

Probables formaciones

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Youri Tielemans, Lamare Bogarde; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins.

Nottingham Forest: Stefan Ortega; Neco Williams, Nikola Milenković, Murillo Morato, Ola Aina; Omari Hutchinson, Nicolás Domínguez, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White; Igor Jesus; Chris Wood.

Aston Villa vs. Nottingham Forest: ficha técnica