El COI levanta las restricciones impuestas a los deportistas bielorrusos

Los anillos aparecen en la fotografía frente al COI durante una reunión de la Junta Ejecutiva en la Casa Olímpica de Lausana.

El Comité Olímpico Internacional informó en un comunicado el jueves que levantó todas las restricciones impuestas ‌a los deportistas bielorrusos, ‌allanando el camino para su regreso a las competiciones internacionales, incluidas las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El COI había recomendado que se prohibiera la participación de los deportistas y dirigentes rusos y bielorrusos en los eventos desde 2022 tras ​la invasión a ⁠Ucrania por parte de Rusia. Bielorrusia se utilizó ‌como base de operaciones para la invasión.

"La ⁠Mesa Ejecutiva del COI ya no ⁠recomienda ninguna restricción a la participación de los atletas bielorrusos, incluidos los equipos, en competiciones reguladas por las federaciones ⁠internacionales y los organizadores de eventos deportivos internacionales", ​afirmó el organismo olímpico.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El levantamiento de ‌las restricciones debería allanar el ‌camino para que los atletas de Bielorrusia compitan ⁠libremente bajo su propia bandera e himno, incluso en deportes de equipo, y permitirles participar en todas las pruebas clasificatorias que comienzan a finales de este año ​para los ‌JJOO de Los Ángeles.

Sin embargo, el organismo rector del atletismo mundial, afirmó que mantendrá sus sanciones contra los atletas bielorrusos.

"Como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las sanciones ⁠de World Athletics aplicadas en marzo de 2022, que excluyen de la competición a los atletas, oficiales y personal de apoyo bielorrusos y rusos, siguen vigentes", declaró un portavoz de World Athletics.

"Nuestro Consejo ha tomado la decisión clara de que, cuando haya avances tangibles hacia las negociaciones de paz, ‌podrá comenzar a revisar sus decisiones. Todos esperamos que esto ocurra pronto, pero hasta que eso suceda, el Consejo sigue manteniéndose unido en su respaldo a la decisión que tomó en marzo de 2022 y que se revisó ‌en 2023 y 2025", agregó.

Tanto en los Juegos Olímpicos de París 2024 como en los Juegos Olímpicos de Invierno de ‌Milán-Cortina 2026, ⁠solo se permitió competir a un puñado de atletas rusos y bielorrusos cuidadosamente seleccionados, sin ​vínculos con el ejército ni con la guerra, únicamente en pruebas individuales y como atletas neutrales sin su bandera.

Con información de Reuters