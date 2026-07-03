El Banco Central refinanció por completo sus préstamos REPO

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes que refinanció por completo sus préstamos REPO con entidades financieras internacionales, por un total de US$ 6.000 millones, y extendió los vencimientos hasta septiembre de 2028. En paralelo, el equipo económico adelantó que el lunes dará a conocer cómo se financiarán los pagos de la deuda del Tesoro para el período 2026-2027.

“El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, señaló la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.

El anuncio se da a menos de una semana de los vencimientos de bonos del próximo 9 de julio, por unos US$ 4.300 millones. Si bien esos pagos ya están cubiertos con la acumulación de reservas del último semestre, el anuncio de renovación del REPO busca dar previsibilidad de cara a los pagos que tendrán lugar posteriormente, cuando las arcas del Tesoro hayan disminuido por los vencimientos de la semana próxima.

El organismo precisó que, mediante esta operación, el BCRA logró refinanciar todos los vencimientos correspondientes a estos instrumentos que estaban programados para 2026 y 2027. Además, remarcó que la “medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”.

Desde el Banco Central sostuvieron: “Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”. "Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, detalló el comunicado de la entidad dirigida por Santiago Bausili.

La autoridad monetaria agregó que “en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”. La operación tendrá un costo financiero equivalente a la tasa SOFR-USD más un margen adicional de 4%, precisó la entidad monetaria.

El Ministerio de Economía anunciará el plan de financiamiento para los vencimientos de 2026-2027

Paralelamente, el Gobierno presentará la próxima semana el esquema detallado para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera del Tesoro Nacional hasta el fin del mandato del presidente, Javier Milei.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó en el streaming ultraoficialista Carajo que el anuncio se realizará el lunes con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. El plan contempla el pago del próximo 9 de julio por US$ 4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.

Desde el equipo económico definieron la propuesta como "un programa financiero muy conservador en términos en lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones". El esquema se basa en el "armado de colchones en 2026” para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar "con mucha holgura al 2027”, afirmó Furiase.