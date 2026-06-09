El Gobierno emitió deuda por u$s 7.500 millones para garantizar un nuevo REPO

El Gobierno emitió este martes deuda por 7.500 millones de dólares y se la entregó al Banco Central para que la utilice, se estima, como garantía colateral de un crédito con bancos comerciales, denominado REPO, por un monto que podría oscilar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, que servirán para reforzar las reservas internacionales previo al pago de los servicios de la deuda de julio pŕoximo.

La nueva deuda que se emite es en Bonares, es decir de legislación local, por 5.000 millones de dólares en AL35 y por 2.500 millones de dólares en AE38 e incrementan los servicios de la deuda que se tienen que pagar el 9 del próximo mes por 165,65 millones de dólares, integrados 103,15 millones por los AL35 y 62,5 millones por los AE38.

El Banco Central pagará esos bonos entregando el Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2028, denominado Boncer TZX28, que tiene ya en su poder, por lo que el efecto es una dolarización de la deuda del Tesoro aunque con efecto neutro en un primer momento.

El Gobierno hizo una operación similar el 30 de diciembre del año pasado que fue la base del crédito REPO que luego alcanzó el Banco Central con un grupo de bancos comerciales para garantizar el pago de los servicios de la deuda del 9 de enero pasado, por un monto global de unos 4.400 millones de dólares.

En la actualidad, el Banco Central mantiene vigente dos REPO por un monto global de 6.000 millones de dólares, el primero de 1.000 millones de dólares, otro de 2.000 millones concretado en junio de 2025 y otro por 3.000 millones firmado el 7 de enero de 2026 con seis bancos internacionales a 372 días y una tasa equivalente a SOFR + 400 puntos básicos (aproximadamente 7,4% anual al momento de la operación).

En cada una de esas operaciones, sobre las que el BCRA no brindó la totalidad de la información, se entregaron como garantías bonos del Tesoro argentino y bonos del Tesoro de Estados Unidos, conocidos como Tresaury, por lo que el monto líquido que efectivamente ingresó a las reservas argentinas fue sustancialmente menor al valor nominal del crédito.

En el primer REPO, por 1.000 millones, El Destape pudo analizar datos de las estadísticas del BCRA que demostraban que solo ingresó como reservas netas 800 millones de dólares, ya que el resto fue destinado a comprar los Tresaury y entregados a los bancos comerciales en garantía. Según la estimación de El Destape, por cada REPO se entregan 1,5 veces bonos del Tesoro argentino y 20% en securities lending para lo que se utilizan los Tresaury, por lo que el monto de esta emisión de deuda hace estimar una operación de crédito por unos 3.000 millones de dólares.

En diciembre pasado, la emisión de deuda del Tesoro había sido por 9.000 millones de dólares, que incrementó el pago de intereses de enero por 232,8 millones de dólares, y el crédito por 3.000 millones pero con la suba del valor de la deuda pública ahora la necesidad de garantía colateral bajó.

Al precio del martes de los AL35 y AE38 la emisión de 7.500 millones de dólares tiene un valor de mercado de 5.976 millones de dólares, que permitirían garantizar un crédito de máximo de 3.984 millones, por lo que el cálculo de mercado es que el máximo que pedirán es de 3500 millones, para tener un margen de corrección en caso de que baje el precio de los títulos y el BCRA tenga que aumentar la garantía.

Los bonos que se emiten y entregan a los bancos comerciales siguen siendo propiedad del Banco Central, por lo que todos los pagos de intereses tienen que ser reintegrados junto con los bonos al momento de cancelar la operación, una práctica que no pudo ser corroborada por la falta de información fiable del Banco Central.

El 9 de Julio el Gobierno tiene que depositar ahora unos 4.500 millones de dólares en concepto de pago de capital e intereses de los Bonos Globales (GD, de legislación extranjera) y Bonares (AL, de legislación local), aunque se estima que nos 800 millones quedan dentro del sector público por los bonos que tienen en cartera el BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.