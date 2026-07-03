Denuncian que un DT huyó de su país tras el fracaso en el Mundial

Días después de sufrir un fracaso rotundo en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con su selección, un técnico reapareció ante las cámaras pero lo hizo huyendo de su propio país en medio de las críticas. Se trata de Hong Myung-Bo, quien hasta hace una semana se desempeñaba como DT de Corea del Sur y dejó su cargo por los malos resultados. Si bien su combinado ganó en el debut, las derrotas que lo dejaron afuera del torneo marcaron su destino al frente del equipo.

El técnico de Corea del Sur huyó de su país tras fracasar en el Mundial y denunciaron que fue para no ser investigado

Su aparición en un aeropuerto a minutos de volver a suelo estadounidense generó polémica porque se dio tan sólo unas horas más tarde de que el presidente surcoreano pida una investigación sobre él por el flojísimo nivel en la Copa del Mundo. El triunfo por 2 a 1 ante República Checa encendió la ilusión de una nación con llegar lejos en el certamen, pero el golpazo contra México en la segunda fecha puso en dudas la continuidad del seleccionado. Para colmo, la inesperada caída contra Sudáfrica los dejó casi sin chances de pasar a 16avos.

Finalmente, por los goles a favor en la fase de grupos Corea del Sur no pudo quedar entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas y se despidió del Mundial. En su regreso, tanto el entrenador como los futbolistas fueron cuestionados por los medios y los fanáticos que esperaban algo más de su equipo. Hong Myung-Bo fue el principal apuntado y dejó su cargo siendo sumamente criticado, pero lo que más llamó la atención fueron las declaraciones del mandatario Lee Jae Myung contra él a través de sus redes sociales asegurando que será investigado.

El contundente comunicado del presidente de Corea del Sur tras la eliminación en el Mundial 2026

Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, que ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos.

Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema.

Siento un profundo pesar por haber decepcionado gravemente a la ciudadanía con este asunto absurdo. Avanzaremos rápidamente con la reforma de la administración deportiva para que no vuelva a ocurrir algo así.

Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, apuntó contra el DT

Los resultados de Corea del Sur en el Mundial 2026