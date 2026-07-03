Sinner pasa sin problemas a cuarta ronda de Wimbledon; Djokovic iguala récord de triunfos de Federer

Wimbledon

​La defensa del título de Jannik Sinner en Wimbledon cobró impulso el viernes, cuando el número uno del mundo arrolló al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, ‌6-3 y 6-4 para pasar a ‌cuarta ronda y reforzar su estatus como el hombre a batir en el All England Club.

Tras verse envuelto en una batalla de cinco sets en su debut y verse obligado a disputar dos tie-breaks en la siguiente ronda, el italiano se mostró cada vez más cómodo sobre el césped de la Pista Uno y apenas concedió a Brooksby oportunidades para romper su ritmo.

El jugador de 24 años se puso manos a la obra, ​sin ganas de otro ⁠encuentro agotador en una tarde calurosa, y se hizo con un break para ponerse ‌4-3 arriba después de que Brooksby envió una derecha fuera, para ⁠luego cerrar el primer set en solo 37 minutos.

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Brooksby, ⁠número 81 del mundo, intentó variar su juego y atrajo a Sinner hacia la red con más frecuencia en el siguiente set, pero no obtuvo recompensa alguna, ya que el ⁠cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam lo contrarrestó con su ​magnífica movilidad, duplicando con rapidez su ventaja en el marcador.

Un ‌fulminante golpe ganador de revés ayudó a Brooksby ‌a romper el servicio primero en el siguiente set, pero el italiano respondió ⁠de inmediato y mantuvo la calma tras perder su servicio al final del set, asegurándose así su pase a octavos de final, donde se enfrentará al japonés Shintaro Mochizuki, procedente de la clasificación.

En la jornada también saltó a la pista Novak Djokovic, que ​se ha pasado ‌la segunda mitad de su brillante carrera igualando los récords establecidos por su antiguo rival Roger Federer, algo que volvió a hacer una vez más al sumar su victoria número 105 en Wimbledon y clasificarse para la cuarta ronda.

El tenista de 39 años, que tiene la mirada puesta en el récord masculino ⁠de Federer de ocho títulos individuales de Wimbledon, sufrió un bache en el tercer set ante el peligroso francés Arthur Rinderknech y se vio muy presionado antes de cerrar la victoria en la pista central por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4).

Si vence al ruso Roman Safiullin, procedente de la fase previa, se situará en solitario en el segundo puesto de la lista histórica de victorias en Wimbledon, solo por detrás de las 120 de Martina Navratilova.

La forma ‌en que Djokovic despachó a Stefanos Tsitsipas en una auténtica lección magistral en segunda ronda demostró que muy pocos jugadores pueden hacerle sombra sobre hierba, y la historia se repitió en los dos primeros sets contra Rinderknech, de 30 años, en una pista central bañada por el sol.

La precisión de sus golpes y su característica agilidad hicieron que el público rugiera ‌de entusiasmo, y el serbio lo disfrutó al máximo.

Sin embargo, Rinderknech dio mucha guerra, desempeñando a la perfección su papel en un duelo apasionante salpicado de impresionantes intercambios que, en ocasiones, obligaban ‌a ambos jugadores a ⁠lanzarse al césped.

El cabeza de serie número 25 se llevó el tercer set con facilidad y estuvo a punto de infligir a Djokovic su ​primer "rosco" (6-0) en Wimbledon.

Al aumentar la potencia y la precisión de su servicio, el francés se convirtió de repente en una auténtica amenaza, pero Djokovic recuperó el control y disputó un tie-break impecable en el cuarto set.

Con información de Reuters