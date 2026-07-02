Los chamanes peruanos "desmufaron" a Harry Kane en el Mundial 2026.

Harry Kane volvió a marcar dos goles y a ser determinante para la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, luego de la sequía frente a Ghana en la fase de grupos. El centrodelantero de 32 años, de Bayern Munich, había sido "hechizado" por el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam para que no le anotara a su país. Luego de aquel cotejo, el astro volvió a ser el de siempre para derrotar por 2-1 a Congo sobre la hora y avanzar a los octavos de final.

La cuestión es que, al parecer, según algunos chamanes peruanos fue mérito de ellos también que el capitán británico volviera a brillar. Es que, antes del compromiso ante los congoleños, realizaron un ritual para quitarle la maldición de Bonsam en la Copa del Mundo. Y vaya si funcionó: doblete y boleto agónico. Ahora, los europeos se medirán nada menos que con México, uno de los tres anfitriones que pisan fuerte en el torneo.

Video: así los chamanes peruanos "limpiaron" a Harry Kane del hechizo del brujo ghanés

En la breve grabación se puede observar cómo los especialistas, que predijeron por ejemplo la caída de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, hacían un trabajo especial con el crack británico. Allí se aprecia la gran figura del atacante, hecha con cartón. "Podemos confirmar que lo que le habría hecho el brujo es magia negra", decía una de las personas recientes mientras estas personas golpeaban al delantero inglés impreso con ramas de romero.

Los chamanes peruanos "desmufaron" a Harry Kane en el Mundial 2026.

"En este momento le estamos haciendo una limpieza a Harry Kane para que salga toda esa mala energía, mala vibra y mal de ojo que le han hecho para que pueda desenvolverse libremente", dispararon en vivo, como parte de una filmación que rápidamente se volvió viral y trascendió fronteras. Si bien el ex Tottenham ya había vuelto al gol frente a Panamá, los dos gritos sobre la hora en este cruce de eliminación directa llamaron la atención de todos otra vez. Y los chamanes peruanos, por supuesto, no se querían quedar afuera de esta situación.

¿Marcará Kane? Cuándo juegan México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El cotejo entre los locales y los europeos, por los octavos de final, será el domingo 5 de mayo a las 21 horas de Argentina en el Estadio Azteca, de la capital mexicana.