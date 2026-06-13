Escándalo en el Mundial 2026: la selección de Inglaterra fue desvilajada y deberá comprar botines

La selección de Inglaterra sufrió un robo de entrenamiento en pleno Mundial 2026 y la policía investiga el insólito episodio.

A pocos días de su debut en el Mundial 2026, la selección de Inglaterra quedó envuelta en una situación tan inesperada como preocupante. Mientras ultimaba detalles en Kansas City para el estreno frente a Croacia, el plantel sufrió el robo de parte del equipamiento oficial durante un traslado logístico y la delegación deberá comprar botines, entre otros elementos.

Según reveló la prensa inglesa este viernes por la noche, el equipo dirigido por Thomas Tuchel fue víctima de un robo que alteró la planificación de los primeros días de trabajo en Estados Unidos. El hecho ocurrió durante el traslado del material oficial desde Florida hacia Kansas City, ciudad que funciona como base de operaciones del seleccionado británico durante la fase de grupos.

Lo que debía ser una jornada dedicada exclusivamente a preparar el debut contra Croacia terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para reemplazar elementos fundamentales para los entrenamientos. Cuando el cargamento llegó a destino, varios paquetes ya no estaban.

Qué le robaron a la selección de Inglaterra

La desaparición del equipamiento generó alarma inmediata dentro de la delegación inglesa. Entre los elementos sustraídos aparecen botines especialmente confeccionados para algunos de los futbolistas más importantes del plantel.

Harry Kane, capitán y máximo referente ofensivo del equipo, figura entre los jugadores afectados. También Jude Bellingham, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, y Anthony Gordon habrían perdido el calzado preparado exclusivamente para disputar la Copa del Mundo.

No se trata de simples botines. Son modelos personalizados, adaptados a las características de cada futbolista y diseñados especialmente para afrontar un torneo de semejante magnitud.

Pero el problema no terminó ahí. Además del calzado, desaparecieron numerosas pelotas de entrenamiento y algunas versiones incluso señalaron que apenas habría quedado un balón disponible para las primeras prácticas, una situación insólita para una de las selecciones más poderosas del planeta.

La investigación que abrió la policía de Estados Unidos

Las autoridades del estado de Missouri confirmaron rápidamente que comenzaron una investigación para esclarecer lo sucedido. Según detallaron, se abrió una causa por un posible robo de material perteneciente a una delegación internacional luego de detectar inconsistencias en la llegada del cargamento. La policía trabaja para determinar en qué momento desaparecieron los paquetes y quiénes tuvieron acceso a la carga durante el recorrido.

El equipamiento había partido desde West Palm Beach, en Florida, luego de que Inglaterra disputara allí su último amistoso preparatorio. El seleccionado británico venció 3-0 a Costa Rica y posteriormente emprendió viaje hacia Kansas City para instalarse definitivamente antes del inicio de la competencia.

Fue precisamente durante ese traslado cuando ocurrió el incidente. Por el momento, no hubo detenidos ni se informó oficialmente el valor económico del material desaparecido, aunque se estima que los botines personalizados representan una pérdida significativa.

Thomas Tuchel y un contratiempo que altera la planificación

Más allá de la preocupación lógica por el robo, el cuerpo técnico intenta evitar que el episodio afecte la preparación deportiva. Tuchel tenía previsto realizar el primer entrenamiento en el complejo Swope Soccer Village durante la tarde del sábado. Sin embargo, la falta de equipamiento obligó a reorganizar parte de la logística y buscar reemplazos de manera urgente.

La situación generó incomodidad dentro del plantel, aunque puertas adentro intentan mantener la calma. Después de todo, el objetivo principal sigue siendo llegar de la mejor manera al debut mundialista.

Inglaterra aparece como una de las selecciones candidatas a pelear por el título y cualquier distracción representa un riesgo innecesario. Por eso, mientras la investigación continúa, los dirigentes trabajan para conseguir nuevo material y normalizar la rutina cuanto antes.

El debut ante Croacia ya asoma en el horizonte

Afortunadamente para Inglaterra, todavía quedan varios días antes del estreno oficial. El conjunto británico debutará el próximo miércoles frente a Croacia en Dallas, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026. Posteriormente enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Panamá el 27.

La expectativa alrededor del equipo es enorme. Con figuras de primer nivel, una generación que combina juventud y experiencia y la conducción de Tuchel, los ingleses llegan con la ilusión de volver a conquistar una Copa del Mundo después de casi seis décadas.

Sin embargo, antes de pensar en levantar el trofeo, deberán resolver un problema mucho más terrenal. Porque mientras millones de hinchas imaginan goles, victorias y festejos, en Kansas City la prioridad pasó a ser encontrar botines para entrenar.