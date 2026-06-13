Ver Qatar vs. Suiza en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Qatar contra Suiza por el Mundial 2026.

La acción del Grupo B del Mundial 2026 continuará este sábado 13 de junio con el estreno de dos selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho su camino hacia los 16avos de final. Qatar y Suiza se enfrentarán en el San Francisco Bay Area Stadium desde las 16:00 (horario argentino), en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en una zona que también integran Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, avanzar a la fase eliminatoria dependerá no solo de terminar entre los dos primeros del grupo, sino también de la posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros. Por eso, sumar puntos desde la primera jornada aparece como una obligación para dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con la misma ilusión de arrancar el torneo con una victoria.

Por dónde ver Qatar vs Suiza por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Qatar y Suiza de este sábado 13 de junio a las 16 (de Argentina) se transmite por DSports, Flow y Paramount+.

Cómo llega Qatar al debut

La selección qatarí afrontará su segunda participación en una Copa del Mundo. Tras haber sido anfitriona en 2022, cuando quedó eliminada en la fase de grupos sin sumar puntos, logró clasificarse para la edición 2026 por mérito deportivo, una muestra del crecimiento que experimentó el fútbol del país asiático durante los últimos años.

Lopetegui conduce a Qatar.

Para esta etapa eligieron al experimentado entrenador español Julen Lopetegui y mantiene una base de futbolistas que compiten en la liga local, que buscará aprovechar la experiencia acumulada en los últimos torneos internacionales. Qatar sabe que el debut será fundamental, ya que posteriormente deberá enfrentar a Canadá y Bosnia, dos rivales que también aspiran a avanzar de ronda.

El presente de Suiza

Del otro lado estará Suiza, una de las selecciones más regulares del fútbol europeo en las últimas décadas. Los helvéticos llegan a Norteamérica con el objetivo de reafirmar su condición de candidato a superar la fase de grupos y volver a meterse entre los mejores equipos del torneo. La selección europea cuenta con una estructura consolidada y una larga experiencia en competencias internacionales. Suiza ha logrado convertirse en un habitual participante de los Mundiales y las Eurocopas, destacándose por su orden táctico, solidez defensiva y capacidad para competir ante rivales de primer nivel.