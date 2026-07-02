Hamilton ve a Antonelli demasiado por delante en la carrera por el título de la F1

Gran Premio de Mónaco

Lewis Hamilton bromeó diciendo que quizá tendría que colarse en el box de Mercedes y sabotear ‌sus autos para tener ‌alguna esperanza realista de ganar un octavo título de Fórmula Uno, lo que supondría un récord.

El piloto de Ferrari ocupa el tercer puesto en la clasificación tras ocho carreras, pero está a 46 puntos de Kimi Antonelli, de Mercedes.

"A menos que me cuele en el box de Mercedes y afloje ​los tornillos...", dijo el ⁠británico el jueves cuando le preguntaron qué tenía que ‌hacer para ganar el campeonato y si es ⁠realista considerarlo un aspirante al título.

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"Mercedes ⁠es un equipo fenomenal. Se les ve rendir a un nivel increíble. Es bonito ver cómo un equipo funciona en plena ⁠sinergia, y lo que han aportado y lo que ​han logrado este año es impresionante. Creo ‌que va a costar muchísimo que ‌alguien les alcance", añadió el británico, que ganó seis ⁠de sus siete títulos con Mercedes.

Mercedes ha ganado siete de los ocho Grandes Premios de esta temporada y ha salido desde la pole position en todas las carreras. El italiano ​Antonelli, de ‌19 años, encadenó cinco victorias consecutivas, una racha que se vio interrumpida por la primera victoria de Hamilton con Ferrari el mes pasado en España.

Esa victoria, junto con dos segundos puestos en las carreras inmediatamente ⁠anteriores, reavivó los rumores de que Hamilton podría aspirar a un octavo título, lo que supondría un récord.

"Como equipo, solo tenemos que seguir creyendo y mantener la calma", afirmó Hamilton, que además ostenta el récord de nueve victorias en el Gran Premio de Gran Bretaña, antes de su carrera en casa, en Silverstone, el ‌domingo.

"Solo tenemos que sacar todo lo que podamos de cada fin de semana e incluso, si es posible, un poco más de lo que es posible en términos de rendimiento", indicó.

"Además, es demasiado pronto (para hablar del título). Quiero decir, Kimi está muy ‌por delante, aún quedan muchos puntos por disputar y ha ampliado su ventaja en la última carrera. Pero no hay nada decidido ‌hasta que se ⁠acaba. Todo el mundo está muy motivado y dando el máximo, así que eso es todo ​lo que puedo pedir", agregó.

Antonelli terminó tercero en Austria el pasado domingo, una carrera que ganó su compañero de Mercedes, George Russell, mientras que Hamilton quedó quinto.

(Editado en español por Carlos Serrano)