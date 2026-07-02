Investigación no aclara si se encontraron los restos del mosquetero francés d'Artagnan

Los arqueólogos de Maastricht creen haber descubierto los restos óseos de Charles de Batz de Castelmore, conocido como d'Artagnan, líder de los mosqueteros del rey Luis XIV.

Un esqueleto hallado este año bajo una iglesia de Maastricht no ha podido identificarse de forma concluyente como el del famoso mosquetero ‌francés Charles de Batz de Castelmore ‌d'Artagnan, informaron el jueves las autoridades municipales, y algunos hallazgos plantean nuevas dudas sobre esta teoría.

"Por el momento, el verdadero origen del esqueleto y las circunstancias de la muerte siguen sin estar claros. Es posible que nuevas investigaciones revelen si se ha descubierto o no una auténtica pieza histórica", dijeron las autoridades municipales.

Las investigaciones sobre los restos, hallados en la iglesia de San Pedro y ​San Pablo de la ⁠ciudad, no han descartado "por completo" que el esqueleto sea el de d’Artagnan, ‌dijeron, pero han puesto de manifiesto varios "elementos sorprendentes" que apuntan en ⁠otra dirección.

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Según la investigación, el esqueleto hallado ⁠era el de un hombre con una edad estimada de entre 44 y 66 años, un rango que incluye a d’Artagnan, quien tenía 62 años cuando fue ⁠asesinado.

Sin embargo, no fue posible datar los huesos para determinar cuándo había ​fallecido el hombre.

Además, los análisis sugirieron que el hombre ‌había seguido una dieta rica en pescado, ‌más típica del este o el sur de Europa que de Gascuña, ⁠en el suroeste de Francia, donde nació d’Artagnan.

"Esto plantea la cuestión de si dicha dieta era habitual entre los mosqueteros católicos de Francia en el siglo XVII", señalaron los investigadores en el comunicado de la ciudad.

COMPLICACIONES EN LA EXCAVACIÓN

Los ​investigadores señalaron ‌que la investigación se vio obstaculizada por las acciones de un arqueólogo jubilado que comenzó a excavar la tumba situada bajo el suelo de la iglesia sin los permisos necesarios.

Gran parte de la información valiosa se había "perdido de forma irreversible" durante su trabajo, ya que probablemente ⁠había dañado el cráneo del esqueleto y no había documentado su labor según las normas, lo que hacía imposible datar la tumba, explicaron.

El arqueólogo, Wim Dijkman, se vio obligado a detener su trabajo cuando la iglesia descubrió que carecía de la autorización correspondiente, tras lo cual un equipo profesional se hizo cargo de la excavación el 13 de marzo.

En una entrevista concedida en mayo al programa de televisión neerlandés "Nieuwsuur", Dijkman ‌dijo que no había informado a las autoridades de su trabajo en la iglesia, ya que quería atribuirse el mérito de su descubrimiento.

También admitió que había guardado varios huesos en una caja de plástico en el cobertizo de su jardín, y que solo los devolvió a las autoridades competentes cuando la policía se lo ordenó.

SE ‌NECESITAN MÁS PESQUISAS

Si bien fue el personaje central de "Los tres mosqueteros", la novela de Alejandro Dumas de 1844, d’Artagnan fue también un personaje histórico real, fallecido durante el asedio ‌francés de Maastricht ⁠en la Guerra Franco-Holandesa, el 25 de junio de 1673.

Según los historiadores, eso podría convertir a la iglesia en su posible ​lugar de descanso, aunque también podría haber sido enterrado en una fosa común, señalaron los investigadores.

Se necesitan más investigaciones para determinar si es posible identificarlo como d’Artagnan, dijeron, incluyendo un análisis de ADN antiguo.

(Reportaje de Bart Meijer; edición de William Maclean)