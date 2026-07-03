Colapinto está mejorando y se quedará "si está a la altura", según Alpine

Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto está dando muestras de mejora tras un ‌comienzo titubeante en la ‌Fórmula 1 y seguirá en Alpine, propiedad de Renault, "si está a la altura", dijo el viernes el director general Steve Nielsen.

El piloto de 23 años, que llegó procedente de Williams como reserva la temporada pasada y luego sustituyó al australiano Jack Doohan —que ​fue descartado— tras ⁠seis carreras, ha sumado 16 de los 57 ‌puntos de Alpine en las ocho pruebas ⁠disputadas hasta la fecha, ⁠con un sexto puesto como mejor resultado, en Canadá en mayo.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó tercero ⁠en Mónaco, ha sumado puntos en seis ​carreras y tiene contrato hasta finales ‌de 2028, mientras que el ‌futuro de Colapinto después de este año sigue ⁠siendo incierto.

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"Creo que Franco es un piloto que ha tenido un comienzo lento, si se me permite decirlo", comentó Nielsen en una rueda de ​prensa del ‌Gran Premio de Gran Bretaña.

"Está mejorando. Ya ha hecho algunas buenas carreras este año. Miami fue buena. China fue buena. Está mejorando. Creo que está ahí por méritos propios ⁠y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones".

"Si es lo suficientemente bueno, se quedará. Si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1", agregó.

Nielsen señaló que la regularidad de Colapinto en las carreras había mejorado y que el argentino —enormemente popular en ‌su país natal— estaba más cerca de Gasly que antes.

Alpine terminó último en la clasificación general de 2025, centrándose desde el principio en su monoplaza de 2026 en lugar de introducir mejoras. El francés Gasly ‌sumó todos los puntos del equipo.

"Nuestro monoplaza del año pasado era tan malo que resultaba difícil separar el ‌grano de la ⁠paja", dijo Nielsen. "Pero creo que este año ha habido algunas ocasiones en las ​que él (Colapinto) ha estado a la altura de Pierre, y eso es bueno de ver".

Con información de Reuters