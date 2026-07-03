Así estaría Guadalupe Lucero hoy: actualizaron la foto de la nena desaparecida hace 5 años

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Seguridad provincial, actualizó la imagen de Guadalupe Lucero, la niña que está desaparecida desde junio de 2021. En las últimas horas, las autoridades provinciales anunciaron la actualización de la fisonomía de Guadalupe con el objetivo de representar en la imagen cómo se encontraría la niña a cinco años de su desaparición, ya que hoy tendría 10 años. Los nuevos afiches incluyen, además de la actualización, el monto unificado de la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero. Actualmente, asciende a $40 millones** , integrada por los **$20 millones dispuestos por el ministerio de Seguridad de la Nación y otros $20 millones otorgados por el Gobierno de San Luis.

El caso de Guadalupe Lucero se convirtió en uno de los más emblemáticos de la provincia y del país, generando una movilización social permanente que exige respuestas sobre su paradero. La actualización de su imagen es una estrategia clave para mantener vigente la búsqueda y sensibilizar a la población sobre la importancia de aportar cualquier dato que pueda ser de utilidad para la investigación. La niña fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, cuando salió a jugar al frente de su casa en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis y nunca regresó.

La distribución de los nuevos afiches y el operativo de búsqueda

De los diversos operativos que se desarrollan participan efectivos de la Policía de la provincia, quienes distribuirán el material en dependencias policiales, puestos limítrofes de San Luis y destacamentos de las provincias de Mendoza, Córdoba , La Pampa , La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis. Asimismo, personal del Servicio Penitenciario Provincial, aspirantes a Agentes de Policía y a Subayudantes Penitenciarios del Instituto Superior de Seguridad Pública 'Coronel Juan Pascual Pringles', e integrantes de Prevención Ciudadana colaboran con la distribución y colocación de los nuevos afiches. Los flyers son colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y otros espacios de gran circulación de personas.

"Con esta acción, el Gobierno de San Luis reafirma su compromiso de mantener vigente la búsqueda de Guadalupe y de continuar trabajando de manera articulada con las fuerzas provinciales y federales para obtener información que permita dar con su paradero", expresa el comunicado oficial. La estrategia de distribución en múltiples provincias responde a la hipótesis de que la niña podría haber sido trasladada fuera de los límites de San Luis, por lo que la colaboración interprovincial y federal es fundamental para ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de obtener información clave.

La recompensa y los canales de denuncia

Actualmente, la recompensa asciende a $40 millones** , una cifra que busca incentivar a quienes tengan información sobre el paradero de **Guadalupe Lucero** a acercarse a las autoridades. Este monto es el resultado de la suma de los **$20 millones ofrecidos por el ministerio de Seguridad de la Nación y los $20 millones aportados por el Gobierno de San Luis , lo que demuestra el compromiso de ambos niveles del Estado con la resolución del caso. Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134 , al 911 , con la Justicia o con la dependencia policial más cercana. Toda información, por pequeña que parezca, puede ser de utilidad para avanzar en la búsqueda y dar con el paradero de la niña.

La desaparición de Guadalupe Lucero sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a la sociedad sanluiseña y argentina. A cinco años del hecho, la actualización de su imagen y el incremento de la recompensa son herramientas que buscan mantener viva la esperanza de encontrar a la niña con vida y llevar tranquilidad a su familia, que nunca dejó de luchar por su regreso. La Justicia continúa investigando el caso y no se descartan nuevas líneas de investigación que puedan aportar luz sobre lo ocurrido aquel 14 de junio de 2021, cuando Guadalupe salió a jugar y nunca volvió a casa.