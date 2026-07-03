Quién es la esposa de Luis Díaz: así es Geraldine Ponce

Geraldine Ponce conoció a Luis Díaz cuando el futbolista todavía buscaba hacerse un lugar en el fútbol profesional.

La carrera de Luis Díaz está marcada por éxitos deportivos, pero también por el constante apoyo de Geraldine Ponce, la mujer que lo acompañó desde antes de convertirse en una figura del fútbol internacional. Su historia de amor comenzó lejos de la fama y hoy es uno de los pilares de la vida del delantero colombiano.

Quién es Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz

Detrás del crecimiento futbolístico de Luis Díaz aparece un nombre que se repite a lo largo de toda su trayectoria: Geraldine Ponce. La joven estuvo presente cuando el atacante todavía daba sus primeros pasos como profesional y su futuro en el deporte era una incógnita.

La pareja oficializó su relación en 2016. En ese momento, Díaz tenía 19 años y buscaba consolidarse en Barranquilla FC, mientras que Geraldine, con apenas 17, comenzaba a construir su propio camino fuera del ámbito deportivo.

Con el paso de los años, el vínculo se fortaleció mientras el futbolista avanzaba en su carrera. Lo que comenzó como una relación durante la juventud terminó convirtiéndose en un proyecto familiar que atravesó mudanzas, desafíos profesionales y la creciente exposición mediática.

La historia de amor que comenzó antes de la fama

Mucho antes de que Luis Díaz brillara en las principales ligas de Europa, Geraldine Ponce ya formaba parte de su vida. Esa historia compartida es uno de los aspectos más destacados por quienes siguen la carrera del futbolista.

Una publicación que ganó repercusión en X resumió el recorrido de la pareja con un mensaje que fue ampliamente compartido por los fanáticos: "Estuvo cuando no tenía nada, estuvo cuando no tenía seguidores, estuvo cuando no era futbolista, estuvo cuando no tenía fama, estuvo en los momentos malos y hoy comparte con su esposo los momentos buenos de la vida que algún día soñaron".

Mientras el extremo colombiano pasaba por clubes como Junior de Barranquilla, FC Porto y posteriormente Liverpool FC, Geraldine permaneció a su lado acompañando cada etapa de crecimiento profesional y personal.

Ese respaldo constante es señalado por muchos seguidores como uno de los factores que ayudaron al delantero a mantener la estabilidad durante los cambios de país, las exigencias de la alta competencia y la presión propia del fútbol de élite.

El matrimonio y la familia que formaron Luis Díaz y Geraldine Ponce

Con el avance de la carrera internacional del delantero, también creció la familia. La pareja tuvo tres hijos: Roma, nacida en 2021, Charlotte, que llegó en 2024, y Fernando, el menor del hogar.

Tras varios años de relación, Luis Díaz y Geraldine Ponce decidieron dar un nuevo paso y contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2025 en Barranquilla.

La ceremonia reunió a más de 400 invitados y contó con la presencia de importantes figuras del fútbol, entre ellas Fabinho, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina. El casamiento se celebró en la Parroquia Inmaculada Concepción y fue considerado por medios colombianos como uno de los eventos sociales más destacados del año en la ciudad.

Tras casi una década de relación, Luis Díaz y Geraldine Ponce se casaron en 2025 en una multitudinaria ceremonia celebrada en Barranquilla

El papel de Geraldine Ponce en la carrera de Luis Díaz

Más allá de su rol como esposa y madre de sus hijos, Geraldine Ponce es considerada una de las personas más importantes en la vida del delantero del Bayern Múnich. Su acompañamiento durante los primeros años de incertidumbre y en cada uno de los desafíos deportivos fortaleció una relación que se consolidó con el paso del tiempo.

La historia de ambos también mantiene un fuerte vínculo con sus raíces en La Guajira, un aspecto que, según personas cercanas al entorno del futbolista, ayudó a Luis Díaz a conservar la cercanía con sus orígenes mientras alcanzaba reconocimiento mundial.

El recorrido compartido refleja cómo el éxito deportivo estuvo acompañado por un proyecto familiar sólido, construido mucho antes de la fama y sostenido a lo largo de cada uno de los grandes pasos de la carrera del atacante colombiano.