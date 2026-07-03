Hito en Formosa: el HAC realizó el primer procedimiento en Argentina en medicina cardiovascular

La provincia de Formosa vuelve a destacarse en el ámbito de la salud pública consolidándose como referente: el Hospital de Alta Complejidad (HAC) alcanzó un logro histórico al realizar, por primera vez en Argentina, el implante de una nueva endoprótesis de aorta abdominal.

La intervención fue llevada adelante con éxito por los servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, en un trabajo interdisciplinario que involucró alta precisión técnica y coordinación médica especializada. Este avance posiciona al centro sanitario como un actor clave dentro del sistema de salud pública, al incorporar procedimientos de altísima complejidad que habitualmente se realizan en centros de referencia internacionales.

Validación internacional y selección del caso

El procedimiento surgió de un proceso de evaluación científica en el que el equipo del HAC participó activamente en congresos internacionales de la especialidad. Allí, los profesionales expusieron experiencias clínicas y discutieron casos con referentes globales en cirugía vascular y endovascular.

A partir de ese intercambio, se definió la utilización de una nueva endoprótesis adaptada específicamente a las características del paciente, lo que permitió avanzar hacia una intervención innovadora en el país. Antes de la cirugía, el hospital atravesó una exigente instancia de evaluación por parte de especialistas internacionales, quienes analizaron tanto la complejidad del caso como las capacidades técnicas e institucionales del equipo formoseño. Tras superar esa etapa, el HAC fue seleccionado como centro para llevar adelante el procedimiento.

Innovación, tecnología y salud pública en Formosa

Desde la institución destacaron que este logro es resultado del compromiso sostenido con la innovación médica, la formación continua de sus profesionales y la incorporación de tecnología de vanguardia. El objetivo, señalaron, es garantizar que pacientes de la región accedan a tratamientos de máxima complejidad sin necesidad de trasladarse a otros centros del país o del exterior.

El trabajo conjunto entre los equipos de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia fue clave para concretar la intervención, que ya es considerada un precedente para la cirugía cardiovascular argentina.

El caso del HAC de Formosa se inscribe en una tendencia creciente de fortalecimiento de la salud pública provincial en áreas de alta complejidad. La posibilidad de resolver patologías vasculares complejas dentro del sistema local no solo mejora los tiempos de atención, sino que también amplía el acceso a tratamientos especializados.

Con este procedimiento, el hospital reafirma su perfil como centro de referencia en la región y consolida su participación en la producción de conocimiento médico junto a redes internacionales.