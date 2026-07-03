Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 6 de julio 2026

A cuánto va a subir el dólar la próxima semana

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo la principal herramienta utilizada por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente un piso y un techo para la cotización del tipo de cambio mayorista, dentro de los cuales el precio puede fluctuar libremente según la oferta y la demanda.

De acuerdo con los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria continuará avanzando durante los primeros días de julio y alcanzará un nuevo máximo de $1.814,21 el lunes 6 de julio de 2026, consolidando la tendencia alcista del corredor cambiario.

Valor máximo del dólar según BCRA

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 6 de julio

Según la actualización oficial del Banco Central, los límites superiores de la banda cambiaria serán los siguientes:

Viernes 3 de julio: $1.810,56

$1.810,56 Lunes 6 de julio: $1.814,21

De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial mayorista continuará incrementándose dentro del esquema vigente. Mientras la cotización permanezca dentro de ese corredor, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen cambiario establece un rango de flotación dentro del cual el dólar oficial puede moverse libremente. Si el tipo de cambio se mantiene entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, la autoridad monetaria deja actuar a la oferta y la demanda. En cambio, si supera el límite superior, el BCRA queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración cambiaria.

Por el contrario, si el dólar perfora el piso de la banda, el organismo puede comprar divisas para fortalecer las reservas y sostener la cotización.

Cuánto va a subir el dólar el lunes

Qué puede pasar con el dólar en el segundo semestre

Tras varios meses de relativa estabilidad, el dólar comenzó a mostrar una aceleración durante los últimos dos meses. En junio, el tipo de cambio oficial acumuló una suba cercana al 5%, por encima de la inflación estimada para ese período, lo que para varios analistas marcó un cambio en la dinámica cambiaria. Entre los factores que podrían seguir impulsando la cotización durante el segundo semestre aparecen una mayor demanda estacional de dólares, el cobro del medio aguinaldo, las vacaciones de invierno y una menor oferta de divisas a medida que finaliza el pico de liquidación del complejo agroexportador.

A eso se suma el seguimiento que realizan los operadores sobre las reservas internacionales, la política monetaria de Estados Unidos y el contexto financiero global, variables que también influyen sobre las expectativas del mercado cambiario.

Por qué es importante el techo de la banda

El techo de la banda cambiaria funciona como una referencia para inversores y operadores financieros, ya que marca el nivel a partir del cual el Banco Central puede intervenir para evitar movimientos bruscos del tipo de cambio.

Con la actualización prevista para el lunes 6 de julio, ese límite ascenderá a $1.814,21 por dólar, reflejando la continuidad del sendero de ajuste diario previsto por el esquema cambiario vigente.