Dólar: qué es la "flotación entre bandas" de la que habla Luis Caputo

Qué es el esquema de bandas que cambiará la estrategia cambiaria

La "flotación de bandas" es un régimen cambiario intermedio entre un tipo de cambio fijo y uno completamente libre. Lo que dijo el ministro Luis Caputo en relación con el FMI es que evalúan implementar un sistema de flotación dentro de bandas cambiarias como parte de la estrategia para avanzar hacia una mayor liberalización del mercado de cambios.

Es decir, es un sistema en el que el tipo de cambio puede moverse libremente, pero dentro de un rango predeterminado (la “banda”). Si el dólar se acerca al "techo" o al piso de esa banda, el BCRA interviene (comprando o vendiendo divisas) para mantenerlo dentro del rango.

Qué puede pasar con el dólar tras acuerdo con el FMI

Las últimas declaraciones de Luis Caputo sobre un cambio en el régimen cambiario

Caputo, en las últimas entrevistas, se cuidó de dar detalles, pero no pudo negar que el acuerdo incluiría un cambio del régimen cambiario y el abandono de la devaluación del 1% para pasar a la flotación entre bandas. Aunque el ministro se esfuerce en decir que el FMI no le pide una devaluación, ese cambio implicará un salto en el tipo de cambio. "Eso es parte del acuerdo y no lo puedo decir. Lo que sí puedo dejar tranquila a la gente de que lo que hagamos no va a afectar la gente", dijo Caputo cuando le consultaron sobre si se pasa al régimen de flotación.

"Estamos creando las condiciones para que cuando liberemos las restricciones puedan estar seguros de que no va a haber problemas para la gente ni va a haber un salto devaluatorio como dicen algunos que pide el Fondo, el Fondo no pide nada de eso", afirmó el ministro en una entrevista en A24.

Qué planea Luis Caputo para el dólar

Luis Caputo fue más claro al referirse a lo que podría venir después de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y defendió la idea de avanzar hacia un régimen de flotación cambiaria. “Lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en el momento adecuado y con una economía preparada. Flotar sin condiciones puede salir mal. Todo lo que hicimos hasta ahora fue preparar el terreno para convertir a la Argentina en un país normal”, señaló el ministro.

Caputo también cuestionó la idea de que solo ciertos países pueden aplicar un tipo de cambio flotante: “No hay una regla que diga qué país puede flotar y cuál no. La clave es tener una economía saludable. Estados Unidos puede flotar, y Argentina también podría hacerlo si tiene las condiciones macroeconómicas correctas.”

Además, explicó por qué históricamente a la Argentina le resultó difícil implementar este tipo de sistema cambiario: “Siempre nos costó flotar, y eso tiene una explicación. La economía argentina arrastró déficits fiscales permanentes, que se financiaron con emisión monetaria. Esos pesos que se emitían no eran demandados, y terminaban yéndose al dólar, generando presión cambiaria. No es que la Argentina esté condenada a fracasar con la flotación: puede hacerlo como cualquier otro país, si ordena sus cuentas.”