Alerta por los cortes de gas: no hay abastecimiento en las estaciones de servicio de AMBA

Alerta por los cortes de gas: no hay abastecimiento en estaciones de servicio de AMBA

El fuerte incremento del consumo de gas provocado por la ola de frío generó restricciones en el suministro de GNC en estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintos puntos de la provincia. Frente a este escenario, el sistema energético priorizó el abastecimiento de usuarios residenciales, hospitales, escuelas y otros servicios esenciales, mientras que algunas industrias también registraron interrupciones en el suministro.

En este contexto, Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, explicó en diálogo con Infobae las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis de abastecimiento. Entre ellas, mencionó acuerdos operativos específicos, modificaciones en la administración de la red de distribución y la próxima llegada de buques cargados con Gas Natural Licuado (GNL), que permitirán reforzar la oferta disponible.

La situación no es inédita, durante anteriores episodios de bajas temperaturas también se aplicaron restricciones temporales al expendio de GNC para garantizar el suministro a los sectores considerados prioritarios, una política que volvió a implementarse ante el pico de demanda registrado en los últimos días.

Noticia en desarrollo...