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Mascarilla natural coreana: el secreto de las asiáticas para un pelo perfecto

Este es el secreto de las coreanas para tener un pelo suave, fuerte y brilloso: cómo preparar una mascarilla casera coreana para el pelo.

25 de junio, 2026 | 11.43

Existe una mascarilla casera coreana que las asiáticas usan desde hace años para tener un cabello fuerte, brilloso y suave. Si bien esto tiene que ver mayormente con cuestiones genéticas, hay muchos remedios caseros que las diferentes culturas utilizan para cuidar su pelo y su piel y esta es una de ellas.

"Esta es la mascarilla natural más utilizada por todas las coreanas. Se la aplican una vez a la semana para pasar de tener un cabello reseco, opaco y con mucho frizz a esto", explica la dueña de la cuenta Querida Hair.

Cómo preparar una mascarilla casera coreana para el pelo

Ingredientes

  • 1 taza de arroz

  • Agua

  • Mascarilla de tu preferencia (también puede ser acondicionador o crema de peinar)

  • Aceite capilar

Preparación

  1. Verté la taza de arroz en una olla con agua fría y lavá el arroz varias veces hasta que el agua salga transparente.

  2. Añadí más agua y hervir hasta que el arroz absorba casi toda el agua. Tiene que quedar bien cremoso y duplicar su tamaño.

  3. Llevá a la licuadora. Agregá más agua y una cucharada de la mascarilla de tu preferencia (también puede ser acondicionador o crema de peinar). 

  4. Añadí un poco de aceite capilar. Licuá muy bien.

  5. Pasá a otro recipiente y dejá enfriar.

  6. Aplicala en tu cabello y dejá reposar aproximadamente media hora.

  7. Enjuagá y lavá con shampoo y crema de enjuague como de costumbre.

  8. ¡Listo! Repetí esta mascarilla al menos una o dos veces a la semana para ver resultados.

MÁS INFO

Por qué esta mascarilla puede beneficiar al cabello 

El arroz es rico en aminoácidos, antioxidantes y almidones que ayudan a recubrir la fibra capilar, aportando suavidad, brillo y una apariencia más saludable. Además, contiene inositol, un compuesto asociado con la reducción del daño capilar y la mejora de la elasticidad del pelo.

La mascarilla, acondicionador o crema de peinar aporta ingredientes humectantes y nutritivos que ayudan a desenredar, suavizar y controlar el frizz. Por su parte, el aceite capilar crea una película protectora alrededor de la fibra capilar, ayudando a retener la hidratación, reducir el aspecto reseco y aumentar el brillo.

La combinación de estos ingredientes da como resultado una mascarilla que deja el cabello más suave, manejable y luminoso desde la primera aplicación. Con el uso frecuente, puede ayudar a mejorar la apariencia del pelo seco y opaco, aunque los resultados varían según el tipo de cabello y su estado.

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