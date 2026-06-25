Mascarilla natural coreana: el secreto de las asiáticas para un pelo perfecto.

Existe una mascarilla casera coreana que las asiáticas usan desde hace años para tener un cabello fuerte, brilloso y suave. Si bien esto tiene que ver mayormente con cuestiones genéticas, hay muchos remedios caseros que las diferentes culturas utilizan para cuidar su pelo y su piel y esta es una de ellas.

"Esta es la mascarilla natural más utilizada por todas las coreanas. Se la aplican una vez a la semana para pasar de tener un cabello reseco, opaco y con mucho frizz a esto", explica la dueña de la cuenta Querida Hair.

Cómo preparar una mascarilla casera coreana para el pelo

Ingredientes

1 taza de arroz

Agua

Mascarilla de tu preferencia (también puede ser acondicionador o crema de peinar)

Aceite capilar

Preparación

Verté la taza de arroz en una olla con agua fría y lavá el arroz varias veces hasta que el agua salga transparente. Añadí más agua y hervir hasta que el arroz absorba casi toda el agua. Tiene que quedar bien cremoso y duplicar su tamaño. Llevá a la licuadora. Agregá más agua y una cucharada de la mascarilla de tu preferencia (también puede ser acondicionador o crema de peinar). Añadí un poco de aceite capilar. Licuá muy bien. Pasá a otro recipiente y dejá enfriar. Aplicala en tu cabello y dejá reposar aproximadamente media hora. Enjuagá y lavá con shampoo y crema de enjuague como de costumbre. ¡Listo! Repetí esta mascarilla al menos una o dos veces a la semana para ver resultados.

Por qué esta mascarilla puede beneficiar al cabello

El arroz es rico en aminoácidos, antioxidantes y almidones que ayudan a recubrir la fibra capilar, aportando suavidad, brillo y una apariencia más saludable. Además, contiene inositol, un compuesto asociado con la reducción del daño capilar y la mejora de la elasticidad del pelo.

La mascarilla, acondicionador o crema de peinar aporta ingredientes humectantes y nutritivos que ayudan a desenredar, suavizar y controlar el frizz. Por su parte, el aceite capilar crea una película protectora alrededor de la fibra capilar, ayudando a retener la hidratación, reducir el aspecto reseco y aumentar el brillo.

La combinación de estos ingredientes da como resultado una mascarilla que deja el cabello más suave, manejable y luminoso desde la primera aplicación. Con el uso frecuente, puede ayudar a mejorar la apariencia del pelo seco y opaco, aunque los resultados varían según el tipo de cabello y su estado.