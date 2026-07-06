El Kremlin dice que las maniobras navales entre Rusia y China no son una amenaza para otros países

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, asiste a una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, en el Kremlin en Moscú, Rusia

El Kremlin ha afirmado que las maniobras navales conjuntas entre ‌Rusia y China, ‌que comenzaron el lunes en las aguas y el espacio aéreo frente a la ciudad china de Qingdao, no están dirigidas contra ningún otro país y reforzarán la ​seguridad regional.

Las ⁠maniobras anuales están previstas del 6 ‌al 13 de julio ⁠y Rusia ha enviado ⁠un crucero, una corbeta, un submarino diésel-eléctrico y un buque de rescate de ⁠su Flota del Pacífico para ​participar en ellas, según ‌informó la agencia estatal ‌de noticias rusa RIA.

El contralmirante ⁠ruso Serguéi Sinko dijo el lunes, durante la ceremonia de inauguración de las maniobras, que estas llevarían ​la ‌cooperación naval entre Moscú y Pekín a un nuevo nivel, al tiempo que subrayó que las maniobras eran de carácter ⁠defensivo.

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Cuando se le preguntó si los ejercicios podrían provocar una reacción negativa por parte de los Gobiernos de la región de Asia-Pacífico, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió:

"En cuanto a ‌nuestras maniobras conjuntas, no están dirigidas contra nadie, ni contra ningún Estado concreto de la región. Todo el mundo debería tenerlo en cuenta".

"Por el contrario, ‌la cooperación entre Rusia y China en un ámbito tan importante y crítico ‌es un ⁠factor muy significativo que contribuye a la previsibilidad y ​la seguridad en la región".

Con información de Reuters