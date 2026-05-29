Bulgaria limitará la estancia de los aviones militares de EEUU por disputa sobre visados

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán Merz recibe al primer ministro búlgaro Radev en Berlín, Alemania

Bulgaria permitirá que los aviones militares estadounidenses permanezcan en el ‌país miembro de ‌la OTAN sólo hasta finales de junio, después de que Estados Unidos no aprobara un régimen de exención de visados para visitantes búlgaros, dijo el viernes el primer ​ministro, Rumen Radev.

"Entiendo ⁠plenamente la complejidad de los ‌procedimientos regulatorios y la necesidad ⁠de tiempo, pero ⁠nosotros también tenemos nuestras prioridades y procedimientos, y no podemos responder positivamente a ⁠la solicitud de estancias prolongadas ​de aviones y tanques ‌en el aeropuerto de ‌Sofía", dijo Radev, citado por la ⁠agencia de noticias BTA.

Estos son algunos detalles:

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• A comienzos de este mes, Radev habló con el ​presidente ‌estadounidense, Donald Trump, y pidió la suspensión del sistema de visados a Estados Unidos para los ciudadanos búlgaros.

• Radev dijo que ⁠insistió en que el asunto fuera examinado con urgencia, pero que no ha recibido una respuesta positiva.

• Bulgaria acoge aviones militares estadounidenses en su capital, Sofía, en virtud de un acuerdo ‌válido hasta finales de mayo.

• Radev dijo que el Gobierno adoptará el viernes una decisión para prorrogar la estancia de los aviones estadounidenses hasta ‌finales de junio con el fin de dar a Estados Unidos tiempo para reconsiderar ‌sus ⁠acciones.

• Radev obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias ​del 19 de abril.

Con información de Reuters