La ONU incluirá a Israel en lista negra sobre violencia sexual en conflictos, según enviado israelí

FOTO DE ARCHIVO. El representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, habla con la prensa en la sede de la ONU, en Nueva York, EEUU

El embajador ​de Israel ante Naciones Unidas dijo que su país había sido incluido en una lista negra de la ONU sobre violencia sexual en ‌zonas de conflicto, junto con ‌Hamás.

"¡Es una decisión política! ¡Desconectada de los hechos y de la realidad!", dijo Danny Danon en una publicación en la red social X, en referencia a un informe que se publicará próximamente. Danon fue informado al respecto durante una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, según una publicación en X de la misión israelí ante Naciones Unidas.

En el informe anual ​de Guterres al Consejo ⁠de Seguridad sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, publicado en agosto ‌del año pasado, el secretario general puso a Israel y ⁠a Rusia "sobre aviso" de que este año ⁠podrían ser añadidos a la lista de partes "sospechosas de forma creíble de cometer o ser responsables de patrones de violación u otras formas de violencia sexual".

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La ONU ⁠en Ginebra y Hamás no respondieron de inmediato el viernes a ​una solicitud de comentarios de Reuters.

En una publicación separada ‌el jueves, Danon dijo que equiparar a ‌Israel con Hamás marcaba un "nuevo mínimo". Añadió que Israel había respondido ⁠en detalle a cada acusación y había invitado a representantes de la ONU a visitar y examinar la situación, pero que ellos habían optado por no hacerlo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo a última hora del ​jueves que rompería ‌todos los lazos con Guterres.

"Dado que António Guterres ha optado por violar todos los estándares de honestidad, integridad y profesionalidad, Israel ha decidido romper todos los lazos con la Oficina del Secretario General y esperará hasta que se nombre a un nuevo secretario general ⁠de la ONU", publicó el ministerio en X.

Preguntado por los comentarios de Danon en una rueda de prensa regular el jueves, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo: "Puedo decirles que, desde el punto de vista del secretario general, su puerta sigue abierta a los representantes israelíes, al igual que a los otros 192 Estados miembros y los dos Estados observadores".

La advertencia de Guterres en agosto provenía de "preocupaciones significativas ‌sobre patrones de ciertas formas de violencia sexual que han sido documentados de manera consistente por Naciones Unidas".

En ese momento, Danon desestimó las preocupaciones por considerarlas infundadas.

En su advertencia a Israel, Guterres dijo que estaba "gravemente preocupado por información creíble sobre violaciones cometidas por fuerzas armadas y de seguridad israelíes" contra palestinos en varias prisiones, ‌un centro de detención y una base militar.

El grupo miliciano palestino Hamás —cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel desencadenó la guerra en ‌Gaza— figuraba en ⁠el informe de agosto como un grupo "sospechoso de forma creíble de cometer o ser responsable de patrones de violación u otras ​formas de violencia sexual" en conflictos armados. Hamás ha rechazado categóricamente las acusaciones.

Con información de Reuters