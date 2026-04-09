Furor por Franco Colapinto: el cambio en la exhibición de Buenos Aires ante la alta demanda de entradas

Sin acción en la Fórmula 1 por este mes, Franco Colapinto realizará una exhibición en el barrio porteño de Palermo el próximo 26 de abril a bordo del Lotus E20 que arribará a Buenos Aires con el ploteo de Alpine. El evento se hizo oficial hace unas semanas y este lunes se lanzó la preventa, que se agotó en cuestión de minutos, mientras que la venta general, habilitada por la tarde de este martes, tampoco fue muy distinta.

En menos de una hora, se agotaron las entradas para los sectores pagos que tendrá la exhibición, con gradas que se armarán para quienes tienen tickets con acceso al Fan Zone y al Hospitality, donde estarán las empresas patrocinadoras. Inicialmente, el circuito preparado para el evento iba a concentrarse en una sección de la Avenida Sarmiento hasta la rotonda que lleva a la Avenida del Libertador, donde iban a recorrerse unos metros antes de dar la vuelta.

Sin embargo, la alta demanda de las entradas hizo ver la cantidad de fanáticos que esperan poder disfrutar de los espacios gratuitos, que iba a limitarse a la plaza Intendente Seeber, frente al Monumento de los Españoles de la rotonda, y la plaza Sicilia del lado de Sarmiento. Ante esto, los organizadores decidieron agregar otros dos sectores públicos con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad a quienes no asistan a la parte preferencial.

Y es que como se espera una convocatoria aproximada de medio millón de personas, se ha extendido el circuito por donde pasará el pilarense, que ahora también irá al otro lado de Sarmiento. De esta manera, Franco tendrá un recorrido por Libertador que llegará hasta Sinclar, donde termina la plaza Holanda, y dará la vuelta por la otra mano, pasará la rotonda y seguirá derecho hasta Ugarteche, donde retomará la otra mano para volver a Sarmiento.

Como consecuencia de esta modificación en el circuito, los sectores públicos que se agregan son la plaza de juegos Nutria Gigante, frente a la Seeber, y el lado de la plaza Sicilia que da a Libertador. Así, se pretende descomprimir las zonas de mayor afluencia y mejorar la circulación del público a lo largo del evento, que se estima que podría tener una duración de seis horas, aunque todavía no está confirmada la cantidad de salidas que realizará Colapinto.

Así es el plano del recorrido actualizado.

El Lotus que usará Franco en Palermo

El monoplaza escogido para la exhibición de Colapinto en Buenos Aires es el E20, el modelo con el que Lotus debutó en la Fórmula 1 en 2012 tras reemplazar a Renault, que había dejado la competencia de manera similar a la ocurrida en 2021 cuando pasó a ser Alpine. Este coche, equipado con un motor Renault RS27, logró destacadas actuaciones esa temporada gracias a Romain Grosjean y Kimi Räikkönen, quien ganó el Gran Premio de Abu Dhabi y alcanzó el podio en otras seis carreras.