Ver Lanús vs. Mirassol en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Lanús debuta por Libertadores.

Lanús visita este miércoles desde las 19 a Mirassol en Brasil en su debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino busca continuar su buena racha en el ámbito internacional ante un equipo que jugará por primera vez el certamen y viene de realizar una campaña histórica en la liga, lo que le permitió llegar a esta instancia.

El Grana logró ganar el año pasado la Copa Sudamericana en una final histórica ante Cruzeiro en Brasil y en el verano le ganó una serie histórica a Flamengo por la Recopa, con un triunfo 3 a 2 en el Maracaná. Llega dulce a este arranque copero, como uno de los equipos argentinos más consolidados del momento, con una mezcla de jugadores de experiencia, como Carlos Izquierdoz y "Toto" Salvio, con jugadores de gran talento como Marcelino Moreno.

Por dónde ver Lanús contra Mirassol por Libertadores

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Lanús y Mirassol del martes a las 19 será transmitido por Fox Sports.

Cómo le fue a Lanús en los debuts por Libertadores

El Grana jugó en seis ocasiones la Libertadores y una sola vez logró ganar su primer partido por fase de grupos. Su debut ocurrió en 2008, después de haber salido campeón el año anterior. En aquella ocasión, Lanús venció por 3 a 1 a Danubio de Uruguay y quedó segundo en su grupo, pero quedó afuera en octavos de final frente a Atlas de Guadalaja de México.

Izquierdoz es referente en Lanús.

En 2009 fue su peor campaña, al quedar último en el grupo que integró con Caracas (Venezuela), Guadalajara (México) y Everton (Chile). No ganó ningún partido. En 2010 tampoco superó la fase de grupos, tras quedar eliminado como 3º en su zona, donde participaron Libertad (Paraguay), Universitario de Deportes (Perú) y Blooming (Bolivia), mientras que en 2012 terminó primero en un grupo bravo con Emelec (Ecuador), Flamengo (Brasil) y Olimpia (Paraguay), pero quedó afuera en octavos contra Vasco Da Gama (Brasil).

Su segundo mejor campaña fue 2014, donde fue 2º en la zona, conformada además por Cerro Porteño (Paraguay), O’Higgins (Chile) y Deportivo Cali (Colombia) y quedó eliminado en cuartos de final ante Bolivar de Bolivia con Guillermo Barros Schelotto de director técnico. Y en 2017 fue su mejor temporada, al llegar a la final luego de eliminar a River en una serie histórica y antes a San Lorenzo, pero no pudo con Gremio de Brasil.