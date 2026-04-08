Trump acuerda una tregua con Irán condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz

Personas se congregan tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán, en Teherán, Irán

Por Steve Holland y Parisa Hafezi y Enas Alashray y Ahmed ​Tolba y Jasper Ward

WASHINGTON/DUBÁI/EL CAIRO, 8 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán, menos de dos horas antes de que venciera el plazo que había fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a ataques devastadores contra su infraestructura civil.

El anuncio, realizado a última hora ‌del martes, supuso un giro brusco respecto a su advertencia de ese mismo ‌día, cuando dijo que "toda una civilización morirá esta noche" si no se cumplían sus exigencias. El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y su primer ministro, Shehbaz Sharif, ayudaron a mediar en el alto el fuego.

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Sharif dijo en una publicación en la red social X que había invitado a las delegaciones iraní y estadounidense a reunirse en Islamabad el viernes.

El acuerdo de última hora estaba supeditado a que Irán aceptara suspender su bloqueo del suministro de petróleo y gas a través del estrecho, dijo Trump. Por esta vía navegable transita habitualmente alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo en un comunicado que Teherán cesaría los contraataques y garantizaría el paso seguro por la vía marítima si cesaban los ataques contra el país.

"¡Esto será un ALTO EL FUEGO de doble sentido!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los ​objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo ⁠sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio".

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán presentó el acuerdo como una victoria sobre EEUU, alegando que ‌Trump había aceptado las condiciones de Irán para poner fin a las hostilidades.

Trump dijo a la agencia de noticias francesa AFP que se trataba de una "victoria ⁠total y completa".

"Victoria total y completa. Al 100%. Sin lugar a dudas", dijo Trump cuando se le preguntó si ⁠se atribuía la victoria con el alto el fuego.

Más tarde dijo en Truth Social: "¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda, ¡ya han tenido suficiente! ¡Y lo mismo ocurre con todos los demás!".

Irán podría iniciar el proceso de reconstrucción y EEUU ayudaría a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, añadió.

La guerra, que ya entra en su sexta semana, se ha cobrado más ⁠de 5.000 vidas en casi una decena de países, incluidos más de 1.600 civiles en Irán, según recuentos de fuentes gubernamentales y grupos de derechos humanos.

Una fuente informada sobre ​las conversaciones expresó su recelo respecto a que se mantuviera el alto el fuego de dos semanas, afirmando que la parte estadounidense creía ‌que Irán podría estar tratando de ganar tiempo. Se trataba de un "ejercicio para fomentar la confianza", ‌dijo la fuente.

CONDICIÓN: REAPERTURA DEL ESTRECHO

Israel apoyó la decisión de suspender los ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas, según informó la oficina del primer ministro Benjamin ⁠Netanyahu en un comunicado. El alto el fuego no se aplica a Líbano, añadió, en una aparente contradicción con los comentarios del pakistaní Sharif, quien había afirmado anteriormente que el acuerdo incluía el cese de la campaña israelí en Líbano.

La agencia estatal de noticias libanesa NNA informó de continuos ataques israelíes en todo el sur de Líbano, incluidos bombardeos de artillería y un ataque aéreo al amanecer contra un edificio cercano a un hospital que causó la muerte de cuatro personas. También informó de ataques contra varias otras localidades y contra un centro médico que causaron heridos.

No quedó claro de inmediato cuándo ​entraría plenamente en vigor el alto ‌el fuego en el resto de zonas. Los medios israelíes dijeron que comenzaría una vez que Irán reabriera el estrecho y que Israel esperaba que los ataques iraníes continuaran mientras tanto.

La Resistencia Islámica de Irak también dijo que suspendería sus operaciones en Irak y en toda la región durante dos semanas.

Más de una hora después del anuncio de Trump, el ejército israelí dijo que había identificado misiles lanzados desde Irán, y en Tel Aviv se pudieron oír las explosiones de los misiles interceptados. Países del golfo Pérsico, entre ellos Kuwait, Baréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, también emitieron alertas casi simultáneas y activaron sus defensas aéreas.

Los medios israelíes informaron de que su ejército estaba lanzando ⁠ataques contra las bases de lanzamiento en Irán.

Trump, quien ha lanzado una serie de amenazas en las últimas semanas para luego dar marcha atrás, dijo que los avances entre ambas partes le habían llevado a aceptar el alto el fuego. Dijo que Irán había presentado una propuesta de 10 puntos que constituía una "base viable" para las negociaciones y que esperaba que el acuerdo se "finalizara y consumara" durante ese plazo de dos semanas.

Trump dijo posteriormente a la AFP: "Tenemos un acuerdo de 15 puntos, de los cuales la mayoría ya se han acordado. Veremos qué pasa. Veremos si se llega a buen puerto".

Los mercados disfrutaron de un repunte de alivio al caer los precios del petróleo , las bolsas se dispararon y el dólar se debilitó en la sesión asiática, ante la esperanza de que se reanude el comercio a través del estrecho.

Los líderes mundiales también acogieron con satisfacción el alto el fuego, y el Gobierno australiano dijo que "cuanto más se prolongue la guerra, más significativo será el impacto en la economía mundial y mayor será el coste humano".

Al aceptar el ‌alto el fuego, Trump podría estar mostrando que es consciente de que la guerra —que es profundamente impopular en muchas partes de Estados Unidos— se está prolongando más de lo que esperaba, según los analistas.

"En los últimos días hemos visto cómo el presidente Trump quería encontrar una vía para que el ejército estadounidense pudiera retirarse de la guerra con Irán, pero también presentarlo como una especie de victoria para Estados Unidos", dijo Jessica Genauer, directora académica del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia.

GIRO BRUSCO

El anuncio de Trump puso fin a un día vertiginoso dominado por su amenaza de destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán a menos que Teherán reabriera el estrecho. Esto inquietó a los líderes mundiales, sacudió los mercados globales y provocó una condena generalizada, incluidas las críticas ‌del secretario general de las Naciones Unidas y del papa León.

Algunos expertos en derecho internacional han señalado que atacar infraestructuras civiles de forma indiscriminada podría constituir un crimen de guerra.

El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo, lo que aumenta las posibilidades de una desaceleración económica mundial o incluso de una recesión. La Administración de Información Energética de EEUU advirtió el martes que los precios del combustible podrían seguir ‌subiendo durante meses, incluso después de la reapertura ⁠del estrecho.

Con la campaña para las elecciones de mitad de mandato en EEUU en pleno apogeo, los índices de aprobación de Trump han alcanzado su nivel más bajo de la historia, lo que deja a su Partido Republicano en riesgo de perder su estrecha mayoría en el Congreso. Las encuestas muestran que una mayoría ​considerable de estadounidenses se opone a la guerra y se siente frustrada por el aumento del precio de la gasolina.

A medida que se acercaba la hora límite fijada por Trump a las 20:00 EDT (0000 GMT del miércoles), los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se habían intensificado, alcanzando puentes ferroviarios y de carretera, un aeropuerto y una planta petroquímica. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal de exportación de petróleo de Irán.

Con información de Reuters