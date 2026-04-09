Maravilla Martínez habló tras el penal que falló con Independiente: “Quedé humillado por Dios”

El delantero reconoció que desde hace tiempo quería ejecutar un penal de esa manera y que no lo hizo para cancherear.

Se trata de una de las jugadas más comentadas del fútbol argentino en lo que va de la temporada. Todos los hinchas esperaban que Adrián “Maravilla” Martínez sacara un remate con gran potencia que sea imposible de atajar para Rodrigo Rey, pero decidió picar el balón. La suerte no estuvo de su lado, debido a que falló la ejecución e Independiente aprovechó para ganarle a Racing. El delantero cree que su error fue un poco culpa suya y otro de la obra divina de Dios.

“Fue una toma de decisión, no fue una falta de respeto para el rival porque íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0 ganando. Era el primer tiempo, un momento decisivo. Tomé esa decisión, no salió bien y con el resultado final empeoró todo. Quiero pedirles disculpas a ambos, de las dos hinchadas. No quise faltarle el respeto a ninguna de las dos”, expresó el delantero después de la victoria de la Academia frente a Independiente Petrolero en el marco de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, una obra divina pareciera que fue la encargada de desviar la trayectoria del balón para dejarle una importante lección a “Maravilla” Martínez. “No lo haría otra vez porque después entendí que uno humilla o avergüenza al rival o quiere enaltecerse como diciendo ‘uy, la piqué’. Dios respalda la humildad y, al que se enaltece, Dios lo humilla. Hoy quedé humillado por querer enaltecerme”, sentenció en charla con ESPN.

Por otro lado, el jugador confesó que la idea de picarla no fue algo que se le ocurrió en el momento, sino que se trata de un pensamiento que viene teniendo desde hace un tiempo y que quería darse el gusto de probarlo para ver cómo culminaba la acción. “Siempre tuve ganas de picar un penal. Salió mal; si hubiera salido bien, estaríamos hablando de otra cosa, de la capacidad que tuve para hacerlo o quizás de animarme a hacerlo en un partido tan importante”, comentó.

Sobre el final de la nota, el atacante de la Academia volvió a hablarles a los hinchas para dejar en claro que se siente arrepentido de la decisión que tomó. “Le pido disculpas al rival y, obviamente, más que nada, a la hinchada de Racing. Sé que los clásicos son muy importantes. El clásico anterior de visitante les di una alegría; ahora les di una tristeza. Ojalá que el próximo podamos revertir esta situación”, culminó.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Maravilla Martínez?

Hace un tiempo, en el mercado de pases de invierno del 2025, Racing decidió avanzar con la mejora de contrato y modificación de la cláusula de rescisión de “Maravilla” Martínez después de que River le sacara a Maximiliano Salas por medio de dicho mecanismo. Un accionar que encendió varias alarmas, debido a que el delantero era del gusto de Marcelo Gallardo y no se descartaba que el club colocara el dinero para obtener su ficha.

“Mi cláusula no estaba tan alta y había posibilidades, sondeos. Milito está hace seis meses y no podés acomodar un club en tan poco tiempo; hizo mucho esfuerzo y Gustavo presionando para que no se le vaya ninguno. La charla por la renovación ya estaba desde hace un tiempo; se aceleró cuando pasó lo que pasó con otro jugador", comentó en su momento el jugador.

Tras llegar a un acuerdo, “Maravilla” Martínez se encuentra protegido en Racing por una cláusula de 122 millones de dólares. Una que está acompañada de un importante incremento salarial. Si bien sus servicios no disponen de dicho valor, la intención es que ningún club lo pueda sacar sin antes pasar por una charla con la dirigencia. Lo mismo que el “Millonario” hace al colocarle valores de 100 millones a todas las jóvenes promesas que vienen desde sus inferiores.