Cuándo juega Tomás Etcheverry vs. Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: fecha y horario

Tomás Etcheverry contra Carlos Alcaraz.

Tomás Etcheverry es el único argentino que pudo acceder a los octavos de final del Master 1000 de Monte Carlo y jugará en esta instancia ante el español Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo. El jugador platense mantiene un buen nivel en lo que del 2026, en el que logró ganar su primer ATP 500 en Río de Janeiro, fue semifinalista del Argentina Open y actualmente se encuentra como número 30 del mundo.

A lo largo de su camino, Tomy venció en primera ronda al búlgaro Grigor Dimitrov (que actualmente tiene de entrenador a David Nalbandian), mientras que este miércoles superó por la segunda ronda a Terence Atmane (45 del mundo). Sin embargo, este encuentro se presenta como un desafío más exigente ante un tenista que ha tenido en los últimos meses un nivel superlativo.

Qué día y a qué hora se juega Etcheverry contra Alcaraz

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Tomás Etcheverry se jugará a las 8:30 de la mañana (hora de Argentina).

El antecedente entre Alcaraz y Etcheverry

El tenista español viene de vencer en segundo ronda al argentino Sebastián Báez (65°) con un rendimiento superlativo, al vencerlo por 6-1 y 6-3 en una hora y diez minutos. Nunca se cruzó con el tenista platense a nivel ATP, aunque sí en el circuito challenger: jugaron en los cuartos de final de Trieste, Italia, en 2020, donde el murciano se llevó la victoria, que recién comenzaba su carrera.

Etcheverry en octavos de Monte Carlo.

La defensa de puntos para Alcaraz

Por su parte, Alcaraz se refirió a la gran cantidad de puntos que tiene que defender las próximas semanas y consideró muy difícil poder sostener el puesto como número 1 del mundo. "Para ser honesto, voy a perder el número 1 del mundo en algún momento. No sé si será en este torneo o en el siguiente", apuntó en una entrevista tras su última victoria, en relación a su competencia con Jannik Sinner.

"Estoy defendiendo muchos puntos que serán realmente difíciles de defender. Incluso si los defiendo, Jannik sumará puntos en estos torneos en los que no tiene que defender ninguno", sostuvo el murciano, conciente de lo compleja que es su situación. Lo cierto es que el italiano estuvo suspendido en esta época del año por una investigación por doping, lo que hizo que solo jugara Roma de los tres torneos master 1000 de polvo de ladrillo (Monte Carlo y Madrid no los disputó) y no defienda puntos.