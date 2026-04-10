F1: gran expectativa por el posible encuentro entre Colapinto y Messi

Colapinto y Messi podráin verse en Miami.

Con la interrupción del campeonato de Formula 1 debido al conflicto bélico en Oriente Medio, Franco Colapinto recién volverá a las pistas a inicios de mayo con el Gran Premio de Miami. Esta será la primera visita del pilarense al Autódromo Internacional de Miami, puesto que en sus dos temporadas anteriores en la máxima categoría había ingresado como suplente con el campeonato ya iniciado y después de la cita en Florida.

Por tal motivo, el piloto argentino nunca estuvo tan cerca de encontrarse con Lionel Messi, un encuentro que tiene pendiente y que despierta expectativa entre los fanáticos de la F1. Esto se debe especialmente a que el capitán de la Selección Argentina estará en Miami durante el fin de semana de la cuarta fecha del campeonato, ya que su equipo no viajará para su compromiso por la Major League Soccer, sino que jugará de local.

Y es que el sábado 2 de mayo, el Inter Miami recibirá a Orlando City en el Hard Rock Stadium, que se encuentra en el mismo predio que el autódromo, lo que aumenta las chances de un encuentro entre los dos exponentes del deporte nacional. Dicho encuentro está programado para las 20:00 horas de Argentina, mientras que ese mismo día Colapinto correrá la carrera sprint a partir de las 13:00, además de la clasificación, que será cuatro horas más tarde.

Cabe mencionar que Franco es un reconocido fanático de “Leo”, a tal punto de que el año pasado le envió el casco que había utilizado con Williams en su año debut en la máxima categoría con una sentida dedicatoria: “Gracias por tantas alegrías y aprendizajes”. También el rosarino le hizo un regalo al pilarense un tiempo atrás, cuando el piloto ganó su primera carrera en Fórmula 2 en Ímola 2024.

En dicha ocasión, Messi le mandó una camiseta de entrenamiento con su autógrafo, ocasión que Colapinto aprovechó para hacerle un pedido a su por entonces patrocinador: “Leo, no lo puedo creer, muchas gracias por esta camiseta. Como ven me trajo mucha suerte, tiene la firma del mejor del mundo. El casco tiene el número 10, le tenemos que preguntar a Biza si le podemos mandar uno a Leo para su museo, yo a esta camiseta la voy a mandar a encuadrar. Estoy super agradecido a todos los argentinos y a vos, Leo”.

Messi tiene uno de los cascos de Franco.

Horarios del GP de Miami 2026 de F1

Debido a las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, la cuarta fecha de la Fórmula 1 no se disputará hasta el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: