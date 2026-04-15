Marco Harrison: el músico con raíces ecuatorianas que sacude la escena del rock británico

Marco Harrison (Foto: gentileza prensa).

Desde las calles de Latacunga hasta los escenarios más emblemáticos de Londres y Manchester, la historia de Marco Harrison no es la del típico chico con una guitarra. Es, en cambio, la de un artista que ha logrado amalgamar el caos cosmopolita del Reino Unido con una identidad sudamericana profunda, construyendo un puente sonoro que hoy resuena con fuerza en Europa.

Harrison no es solo un nombre en una cartelera; es el frontman y líder de A Perfect Fate, una banda de rock alternativo que está dando que hablar en la competitiva escena británica. Su propuesta no se anda con vueltas: un sonido masivo, crudo y diseñado para perdurar, lejos de las etiquetas efímeras y las métricas de redes sociales que suelen obsesionar a la industria actual.

Una colisión de influencias: de The Beatles a Da Pawn

La música de Harrison es un campo de batalla donde conviven lo mejor de dos mundos. Su estilo mezcla la estructura melódica imbatible de The Beatles con la melancolía ácida y oscura de The Cure. Es una colisión frontal entre la herencia británica —el pulso de Catfish and the Bottlemen y la energía cruda de Oasis— con la profundidad lírica de artistas como Donovan y el toque alternativo de los ecuatorianos Da Pawn.

Esta seguridad artística lo llevó a captar la atención de BBC Introducing Manchester. Allí, además de sonar sus temas, Harrison dejó una marca personal al hablar de su evolución y su paso por el proyecto Faith, consolidándose como una de las voces emergentes con mayor proyección.

Realidad de escenario y estudio

Para Harrison, el rock no es teoría, es una realidad que se vive en el vivo. Ya ha conquistado recintos de culto como The Camden Assembly y New Cross Inn en Londres, además de los legendarios Night & Day y Gullivers en Manchester, ganándose la reputación de "animal de escenario".

En el estudio, su trabajo es igual de riguroso. El EP debut de su banda, titulado Homesick Poetry, fue coproducido por él mismo junto a Erik Bickerstaffe (integrante de la banda Loathe). Actualmente, ya circulan con éxito singles como Final Rest y Try Your Best, este último contando con la colaboración en guitarras de Mauro Samaniego.

Marco Harrison no está pidiendo permiso para entrar; ya está instalado en el corazón de la escena del Reino Unido y parece haber llegado para quedarse