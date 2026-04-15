Cuánto cuesta YouTube Premium en Argentina 2026: el costo que tiene y servicios que ofrece

Cuánto aumenta youtube en abril

El consumo de servicios digitales ya forma parte del gasto fijo de millones de argentinos, y YouTube Premium se mantiene como una de las plataformas más utilizadas para ver contenido sin interrupciones. En 2026, conocer el costo real del servicio —incluidos los impuestos— resulta clave para organizar el presupuesto mensual.

Cuánto cuesta YouTube Premium en 2026

Actualmente, el plan individual de YouTube Premium tiene un precio de:

$2.199 por mes.

Primer mes gratis (prueba sin costo).

Sin embargo, como ocurre con otros servicios digitales, el valor final puede ser mayor debido a los impuestos aplicados en Argentina, como IVA e Ingresos Brutos, que se suman al momento del pago con tarjeta.

Cuánto cuesta el streaming en Argentina

Qué incluye YouTube Premium

La suscripción ofrece una serie de beneficios que mejoran la experiencia de uso dentro del ecosistema de YouTube:

Eliminación de anuncios en la mayoría de los videos.

Reproducción en segundo plano (permite escuchar contenido con la pantalla apagada).

Descarga de la mayoría de los videos para ver sin conexión.

Acceso a YouTube Music sin anuncios.

Estas funciones convierten a la plataforma en una alternativa integral para consumir tanto video como música desde el celular, la computadora o el smart TV. Aunque el valor base está expresado en pesos, el servicio se factura como consumo en el exterior, por lo que se le aplican impuestos digitales. Esto hace que el monto debitado sea superior al precio publicado. Por ese motivo, muchos usuarios utilizan herramientas de cálculo para estimar el costo final con tributos incluidos, que puede variar según la provincia y el medio de pago.

Aumento de youtube en abril

En un contexto donde las plataformas digitales se consolidan como parte del consumo cotidiano, YouTube Premium se posiciona como una opción competitiva frente a otros servicios de streaming, combinando video, música y funciones offline en una sola suscripción.

Cuánto cuesta Spotify Premium

Los valores mensuales actuales en Argentina son los siguientes:

Plan Precio mensual Qué incluye Individual $3.299 Cuenta Premium personal, sin anuncios, reproducción ilimitada, posibilidad de cancelar en cualquier momento y opción de pago mensual o único Estudiantes $1.799 Cuenta Premium con descuento, requiere verificación de condición de estudiante, pago mensual o único y cancelación flexible Dúo $4.399 Dos cuentas Premium para personas que viven en el mismo domicilio, sin anuncios y con funciones compartidas Familiar $5.499 Hasta 6 cuentas Premium, controles parentales, opción de crear perfiles para menores de 13 años y acceso a funciones familiares

Estos precios aplican para usuarios que abonan el servicio en pesos, ya sea con tarjeta de crédito, débito u otros medios digitales.