Ver Racing vs. Botafogo en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La Academia quiere repetir la victoria de la fecha 1.

Racing recibirá este miércoles desde 19 horas a Botafogo de Brasil por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana. El conjunto de Gustavo Costas busca su segundo triunfo al hilo en el torneo después de la victoria en la altura de Sucre (Bolivia) frente a Independiente Petrolero. Tres puntos que lo dejan muy bien posicionado de cara a lo que viene y con el mérito de haberlo ganado con un equipo plagado de suplentes.

La Academia jugará este partido a puertas cerradas debido a una fuerte sanción de la Conmebol sobre el club que no le permitirá contar con público en los tres cotejos en los que hará de local por la fase de grupos (frente a Botafogo, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero). Y en el cuarto encuentro (en 16avos o en octavos, según cómo clasifique) disputará su encuentro con un 50% de aforo, en un castigo impuesto por excesos en el recibimiento del año pasado ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Por dónde ver Racing contra Botafogo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

Racing contra Botafogo podrá verse por el canal Dsports (610 o canal 1610) u online por la plataforma DGO.

¿Qué hará Costas con Marcos Rojo?

El equipo de Costas llega golpeado a este partido después de una racha de malos resultados en el Apertura. Es que viene de perder los clásicos frente a Independiente y River de forma consecutiva, lo que lo dejó momentáneamente fuera de la zona de clasificación a los playoff a falta de tres fechas y con el dolor de perder dos encuentros muy valiosos para los hinchas.

Racing venció a Independiente Petrolero en el debut.

El conjunto de Avellaneda usará el partido frente al Fogao como una oportunidad para poder dejar atrás el golpe frente al Millonario en el Cilindro. Y la principal duda con vistas al once inicial es qué pasará con Marcos Rojo, quien quedó en el ojo de la tormenta por su expulsión frente a River, tras golpear de manera insólita a Lucas Martínez Quarta en una pelota parada. En principio, la determinación del cuerpo técnico es no excluir a Rojo de la convocatoria. Sin embargo, no formará parte de la formación inicial para darle descanso y dosificar algo de cargas, al tener por delante varios duelos claves en el calendario. Quien pica en punta para reemplazarlo es Franco Pardo.

Los próximos partidos de Racing