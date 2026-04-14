Hernán Boveri declaró ante la Justicia y se distanció del caso propofol: “No hay delito”

En el marco de la investigación por la sustracción de propofol y otros fármacos de diversos hospitales porteños, uno de los principales acusados, Hernán Boveri, declaró ante la Justicia y negó que hubiera cometido un delito. El anestesiólogo prestó indagatoria frente al juez de la causa, Javier Sánchez Sarmiento.

El médico aseguró que "son solo rumores" y que jamás "faltó propofol" en el centro de salud en el que trabajaba. De acuerdo al periodista Mauro Szeta, Boveri, dijo que "afectaron su carrera y que todo se debe a temas personales".

En tanto, Delfina "Fini" Lanusse, otra de las acusadas en la causa por delito de administración fraudulenta, también declaró y responsabilizó a una "ex amiga" por haber iniciado una confabulación contra ella. "Nunca robé nada, soy intachable. Me ensució una ex amiga que está mal psiquiátricamente", expresó la residente de tercer año. Y añadió: "Esto es injusto. Quiero seguir siendo médica. Criminalizan una situación personal".

Boveri y Lanusse están procesados por este delito. Así lo decidió el magistrado Sarmiento la semana pasada, ya que considera que hay elementos suficientes para continuar con el proceso penal contra ambos médicos. También les interpuso un embargo millonario y orden de allanamiento a sus respectivos domicilios.

Sarmiento permitió, a su vez, que los dos imputados permanezcan en su domicilio sin prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. La pena por administración fraudulenta tiene un máximo de seis años de prisión.

Quién es Mechi S., la amiga de Fini Lanusse que avisó a las autoridades del Hospital Italiano sobre el consumo de propofol de la médica

De acuerdo a La Nación, Mechi era amiga y compañera de Lanusse en el Hospital Italiano. La joven se habría enterado del consumo de propofol de Lanusse porque ella misma se lo habría dicho en febrero de 2025.

La residente le habría contado que tenía un vínculo con Hernán Boveri y con quien, además, habría decido empezar a consumir este fármaco. Según su declaración, habría tratado de advertirle a su amiga que lo que hacía "no era correcto y que debía parar".

Los meses siguieron pasando y el vínculo con Boveri se seguía profundizando de manera errática tal como el consumo de diversos fármacos. Fue recién en febrero de 2026 que decidió dar a aviso a las autoridades del consumo problemático de su amiga y de la situación irregular en el Hospital. Mechi no está imputada ni denunciada, de hecho, otros médicos del Italiano habrían avalado su testimonio ante la Justicia.