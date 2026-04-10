Propofol robado y fiestas clandestinas: imputaron a dos anestesistas por la escandalosa “propofest” en el Hospital Italiano

La causa que investiga el robo de drogas de quirófano para uso recreativo en fiestas que fueron conocidas como "propofest" y "viajes controlados" sumó a los dos primeros imputados. Se trata del reconocido anestesista Hernán Boveri y la residente de tercer año en anestesiología Delfina "Fini" Lanusse, que quedaron formalmente acusados de la administración fraudulenta de las drogas anestésicas robadas del Hospital Italiano donde ambos trabajaban hasta que el primero renunció y la segunda fue desafectada al conocerse la sustracción de dichas drogas.

Cabe señalar que, hasta ahora, quienes están a cargo del caso investigan el robo de propofol y fentanilo de forma independiente al expediente por la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez que fue encontrado muerto por sobredosis en su departamento en la calle Juncal al 3600 y junto a su cuerpo se encontraron anestesias y elementos que pertenecían a distintos hospitales. Entre las ampollas, según las pericias, varias pertenecían al Italiano.

Además de la imputación, el Juzgado de Martín Sánchez Sarmiento trabó un embargo por 100 millones de pesos para cada uno de los acusados y les prohibió que mantengan contacto entre sí, aunque por el momento dictaminó que ambos sigan el proceso judicial en libertad.

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Ante este mismo juzgado, Delfina "Fini" Lanusse declaró el 18 de marzo y Hernán Boveri lo hizo el 25 del mismo mes. Ambos negaron las acusaciones y aseguraron que presentarían un escrito próximamente con su descargo. Desde entonces, ambos tienen prohibido salir del país.

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