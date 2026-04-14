La autopsia a la bebé de dos meses encontrada muerta en La Plata reveló un dato clave

El informe informó que la beba murió a causa de una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda". (Foto: redes sociales).

El caso de la beba de dos meses hallada muerta en la zona de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sumó en las últimas horas información clave para avanzar con la investigación que intenta determinar en qué circunstancias la menor llegó allí.

Los forenses de la Morgue Policial entregaron a la Justicia el informe preliminar de la autopsia, que determinó que la recién nacida no presentaba lesiones traumáticas visibles, como golpes, heridas punzantes o marcas compatibles con un estrangulamiento. Esto descarta por el momento signos de violencia física directa.

El informe informó que la beba murió a causa de una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda". Sin embargo, la conclusión final dependerá de estudios complementarios que todavía se encuentran en curso y que podrían cambiar o ampliar el cuadro actual.

La detención de la madre

En tanto, la madre de la beba permanece detenida bajo custodia policial, mientras es evaluada por psiquiatras para determinar su estado de salud mental; distintos testimonios señalaron que padecería de esquizofrenia.

Por otro lado, el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien investigó la causa en las últimas 48 horas, se declaró incompetente y la causa regresó al fuero de instrucción platense, donde fue investigada por la fiscal Virginia Bravo, ya que, según el magistrado, "debe descartarse la afectación de algún interés del Estado Nacional o el de sus instituciones”. La Facultad de Arquitectura es un terreno federal, al ser la UNLP una universidad nacional.

La investigación

El cuerpo del bebé fue encontrado por trabajadores en una zona donde se están construyendo nuevas aulas, en el cruce de las calles 47 y 117. La investigación inició el último domingo, cuando el padre y el abuelo de la menor denunciaron que la madre había desaparecido con la recién nacida en medio de una visita al Hospital de Niños platense cerca de las 15 horas del viernes.

La Policía Bonaerense determinó que la mujer había tomado un colectivo de la línea 506. Además, las cámaras de seguridad mostraron a la mujer acusada en las inmediaciones del obrador de la Facultad de Arquitectura, donde hallaron muerta a la beba.

A la madre la encontraron este lunes, horas después del hallazgo del cuerpo de la niña, y en buen estado de salud. Fue demorada en la zona de 122 y 50, a unas 10 cuadras de donde se encontraba el cuerpo de la menor.

La mujer detenida es de nacionalidad chilena y tiene 32 años, y quedó señalada en una causa caratulada como "homicidio". Su pareja también nació en el país trasandino, fue identificado y quedó involucrado en el caso luego del hallazgo.