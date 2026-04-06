Dura menos de dos horas: se estrenó en 2023, fracasó y hoy la rompe en Netflix

La versión live action, recientemente incorporada a la plataforma, propone una reinterpretación en clave occidental de la historia creada por Masami Kurumada.

Estrenada en 2023, aunque con una performance para el olvido, Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio vuelve este 2026 por la revancha, consolidándose como uno de los fenómenos de Netflix.

La versión live action, recientemente incorporada a la plataforma, propone una reinterpretación en clave occidental de la historia creada por Masami Kurumada, con una duración cercana a las dos horas y una fuerte apuesta por la acción y los efectos visuales.

¿De qué se trata Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio?

Dirigida por Tomasz Bagiński, Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio sigue la historia de Seiya, un joven huérfano que sobrevive como luchador callejero mientras busca a su hermana desaparecida. Su vida cambia de manera abrupta cuando descubre que posee un poder especial conocido como “Cosmo”, una energía interna que lo conecta con fuerzas místicas y lo vincula a un destino mayor.

A partir de ese momento, el protagonista se ve envuelto en un conflicto que excede lo personal: deberá convertirse en el Caballero de Pegaso y proteger a Sienna, quien resulta ser la reencarnación de la diosa Atenea. Este eje narrativo funcionará como columna vertebral de la trama y retoma elementos clásicos del material original.

La película desarrolla entonces el entrenamiento del luchador y su progresiva comprensión de ese nuevo mundo, donde existen guerreros con armaduras inspiradas en constelaciones y organizaciones que buscan controlar o eliminar el poder de Atenea. En paralelo, se construye una amenaza central encarnada por una villana que intenta apropiarse del Cosmo para sus propios fines, lo que deriva en una serie de enfrentamientos que combinan artes marciales y efectos digitales.

Ficha técnica de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio