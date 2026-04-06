Junto al CFI, PBA presentó el Plan Director de Caminos Rurales para mejorar una red clave para la producción y la conectividad

Junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Provincia de Buenos Aires presentó los lineamientos sobre el Plan Director de Caminos Rurales. La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca dar respuesta estructural a una problemática histórica: el estado y mantenimiento de los caminos rurales.

“Chascomús va a ser un caso piloto en este proceso. Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, decidimos avanzar e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, presentó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En este sentido, la red vial del territorio bonaerense supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra, lo que los convierte en una pieza clave para la producción, la conectividad y la integración territorial.

En el acto también estuvo presente el intendente Javier Gastón, un encuentro del que también participaron el presidente de la Asociación Rural local, Germán Pieroni, y productores del distrito.

En este sentido, Chascomús aparece como un caso paradigmático con más de 700 kilómetros de caminos rurales, fundamentales para su matriz productiva, que combina actividad agropecuaria, agroalimentaria y turismo. El primero es la georreferenciación de toda la red vial rural del distrito, con el objetivo de contar con una herramienta moderna que permita mejorar la gestión. “Esto implica no solo ubicar cada tramo, sino también realizar un diagnóstico detallado sobre el tipo de suelo y las características de cada camino”, explicó.

Ejes de trabajo

Javier Rodríguez remarcó que no todos los caminos presentan las mismas condiciones, especialmente en una zona con particularidades como la cuenca baja del Salado. “Algunos tienen mejorados, otros intervenciones parciales y otros conservan sus condiciones originales. Por eso el relevamiento busca identificar con precisión cada situación”, indicó.

En esta línea, sumaron la segunda idea de definir qué tipo de intervención necesita cada camino y con qué periodicidad, fijar criterios concretos para sostener la red vial en condiciones adecuadas. A su vez, el tercer componente está vinculado a la estrategia de mejora estructural. “Muchas veces no es necesario intervenir un tramo completo, sino sectores puntuales donde se concentran los problemas. Por eso el plan va a identificar esos puntos críticos y proponer soluciones específicas”, explicó el funcionario.

En ese sentido, el ministro destacó que el estudio incorporará un análisis hidrológico, clave para entender el comportamiento del agua en cada zona y definir intervenciones adecuadas. “Puede ser la construcción de un puente, un vado de hormigón u otro tipo de obra, pero siempre con respaldo técnico preciso”, detalló. El Plan Director también incluirá una priorización de obras, contemplando la disponibilidad de recursos.