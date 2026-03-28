La Provincia fortalece el SAE con nueva entrega de equipamiento en General Alvear: todos los detalles

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires realizó una nueva entrega de equipamiento para comedores escolares en el municipio de General Alvear, en el marco de una política orientada a fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del gobernador Axel Kicillof y ejecutadas por la cartera que conduce el ministro Andrés Larroque. Según se informó, el programa ya alcanzó a más de 7.500 establecimientos educativos en toda la provincia, con una inversión acumulada que supera los 7 mil millones de pesos.

En esta oportunidad, se entregaron insumos y electrodomésticos a 15 escuelas del distrito, con el objetivo de mejorar las condiciones de elaboración de los alimentos. El acto fue encabezado por el director del SAE, Juan Sorrentino, junto al intendente local Ramón Capra. Entre los elementos distribuidos se incluyeron procesadoras, termotanques y heladeras, herramientas clave para optimizar el funcionamiento de los comedores escolares.

El Servicio Alimentario Escolar constituye una de las políticas públicas más relevantes en materia de asistencia y nutrición en la provincia, alcanzando a más de 2,5 millones de estudiantes en más de 11.700 escuelas públicas de los 135 municipios bonaerenses. El programa contempla la provisión de desayunos, meriendas y almuerzos, garantizando el acceso a una alimentación adecuada para niños, niñas y adolescentes.

Esta política se complementa con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que permite reforzar la alimentación en los hogares de estudiantes, así como con la incorporación de equipos técnicos especializados, entre ellos 25 nutricionistas territoriales que trabajan en el seguimiento y la mejora de la calidad alimentaria.

En el marco del fortalecimiento del SAE, en 2025 se presentó el Primer Recetario Bonaerense, una iniciativa que reúne preparaciones elaboradas en los 135 municipios de la provincia. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad nutricional de las comidas que se brindan en las escuelas, a partir del aporte de los equipos de auxiliares y el trabajo de la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Políticas Sociales, a cargo de Bernarda Meglia, se impulsa el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, destinado a auxiliares de cocina de establecimientos educativos estatales. La propuesta apunta a optimizar la calidad, la seguridad y la inocuidad de las prestaciones alimentarias que se brindan diariamente.

De esta manera, el Gobierno bonaerense continúa ampliando la infraestructura y los recursos destinados al sistema alimentario escolar, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de servicio y fortalecer el acceso a una alimentación adecuada en toda la provincia.