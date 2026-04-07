Una figura de Telefe reveló que su pareja le "metió los cuernos con dos amigos"

El duro relato de la figura de Telefe.

El conocido cocinero Rodrigo Cascón, sorprendió al abrir su corazón en una entrevista y contar aspectos de su muy duros. El exintegrante de La peña de morfi (Telefe) visitó el programa Puro Show (El Trece), conducido por Pampito y Matías Vázquez, donde además de hablar de su presente profesional terminó compartiendo episodios muy dolorosos de su vida personal.

El chef fue invitado al ciclo para presentar su nuevo desafío laboral en La cocina rebelde, el programa en el que trabaja junto a Jimena Monteverde. La conversación tomó un giro inesperado cuando los conductores le preguntaron por su historia personal, momento en el que Cascón recordó las situaciones de bullying que atravesó durante su infancia y adolescencia.

En ese contexto, reveló cómo el vínculo con su padre marcó profundamente su autoestima. "Hice mucha terapia y pude decirle todo esto a mi papá que me terminó pidiendo perdón" contó sobre su progenitor, quien solía descalificarlo diciéndole que "no le llegaba el agua al tanque”.

Las situaciones de violencia que atravesó Rodrigo Gascón.

Según contó en la entrevista, las experiencias que vivió influyeron en su forma de relacionarse y lo llevaron a naturalizar ciertos maltratos. "A mi me costó muchísimo soltarme y poder hablar de las cosas que me pasaban. En mi primera relación me han fajado, he tenido que tapar golpes de ella", confesó con crudeza.

Luego, el cocinero profundizó sobre aquella relación amorosa que mantuvo entre los 16 y los 18 años y que recién pudo contar públicamente tiempo después. "La violencia psicológica fue la peor. Estuve de los 16 a los 18 con ella pero recién a los 22 pude contar lo que me había pasado. Era otra época y denunciar no era una opción", señaló.

La producción hot por la cual habría sido desvinculado de La Peña de Morfi.

Cascón reveló que, además de los episodios de violencia, sufrió una traición sentimental por parte de su ex pareja. "Me metió los cuernos con dos amigos míos. Pero uno llega a eso por el rebaje, porque te hacen sentir que no vas a encontrar nada mejor que eso", expresó.

"Fue muy difícil superar eso pero con tiempo y paciencia pude entender que había otras formas de amar. De todos modos quedó algo dentro mío que no puedo controlar, si veo una situación en la que alguien se aprovecha de otro, tengo que meterme y he tenido problemas por eso", concluyó, dejando un mensaje sincero sobre el aprendizaje y las secuelas emocionales que aún lo acompañan.