Vivienda gratis y empleo: Impacto por el pueblo de España que solo tiene 40 habitantes y busca vecinos

Una localidad española apuesta a repoblarse con una propuesta que combina vivienda, empleo y tranquilidad para los que se animen a instalarse allí.

En medio de la llamada “España Vaciada”, Arenillas, un minúsculo pueblo de apenas 40 habitantes en el municipio de Soria, lanzó una propuesta que llamó la atención de muchos: buscan voluntarios dispuestos a mudarse y vivir gratis entre sus montañas, con la promesa de un empleo garantizado. La iniciativa nació como respuesta a la despoblación que afectó a esta localidad durante los últimos años.

Para evitar desaparecer del mapa, el municipio junto con la Asociación Cultural de Arenillas rehabilitaron siete viviendas destinadas a nuevos residentes que quieran empezar una vida en este entorno rural. Pero el cambio no se limita solo a la vivienda. El proyecto incluye un puesto laboral seguro como albañil, enfocado en el mantenimiento y la restauración de las casas municipales. Además, quien se anime podrá gestionar el bar social del pueblo, un lugar clave para la vida comunitaria.

Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural, contó que “en menos de una semana recibimos 116 solicitudes de personas interesadas en empezar de nuevo en Arenillas”. Según explicó, “hay gente cansada de la ciudad, otros que buscan estar más cerca del trabajo o que ven en esta propuesta una oportunidad para salir adelante”.

A pesar de su reducido tamaño, Arenillas logró mantener su población estable durante las últimas cuatro décadas. Durante el verano, el censo se multiplica y puede alcanzar las 300 personas, principalmente en agosto, cuando se celebran las fiestas populares que atraen a visitantes y antiguos vecinos. “Arenillas es comunidad, unión vecinal y un destino perfecto para empezar una vida tranquila”, afirmó Gismera, resaltando el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza al pueblo.

Este rincón rural cubre unos 30 km² y está rodeado de campos de lavanda y otras plantas aromáticas, que se aprovechan para producir esencias y miel artesanalmente. La vida en Arenillas se distingue por la calma y el contacto directo con la naturaleza, una opción que muchos valoran frente al ritmo acelerado de las ciudades.

Arenillas es un pueblo de 40 habitantes que ofrece casa gratis, trabajo y una nueva vida en la montaña.

En cuanto a servicios, el pueblo cuenta con lo básico para el día a día, como un consultorio médico y espacios comunitarios. Sin embargo, el transporte público es limitado y para ciertas gestiones hay que trasladarse a localidades cercanas, lo que supone un desafío para quienes decidan instalarse.

Los puntos claves a tener en cuenta

El proyecto de repoblación establece ciertos requisitos para quienes quieran sumarse. Se prioriza a personas o familias dispuestas a establecerse de forma definitiva, integrarse a la vida local y asumir un rol activo en la comunidad. Además, es fundamental el compromiso laboral: quienes se muden deben estar capacitados para realizar tareas concretas, como trabajos de construcción, mantenimiento o administrar el bar social, que funciona como punto de encuentro para los vecinos.

También se valoran quienes tengan intención de emprender o aportar nuevos servicios, ya que el objetivo no es solo aumentar la población, sino reactivar la economía local. Por eso, esta propuesta no es una solución temporal, sino un plan pensado para construir una vida a largo plazo en un entorno rural.

Arenillas, aunque pequeño, cuenta con atractivos turísticos que suelen atraer visitantes interesados en su entorno natural y tradiciones. Entre sus principales puntos de interés se destacan los campos aromáticos y las actividades relacionadas con la producción artesanal. En cuanto a su calendario festivo, el pueblo celebra dos fechas importantes que reúnen a la comunidad y visitantes, fortaleciendo ese sentido de unión que caracteriza a este enclave serrano.