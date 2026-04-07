Arde Telefe por lo que reveló Analía Franchín sobre una compañera: "Olor a cul..."

El comentario sin filtro de la panelista que sorprendió a todos.

Analía Franchín compartió una anécdota inesperada durante la emisión de A la Barbarossa, el ciclo de las mañanas de Telefe. La panelista sorprendió tanto a sus compañeros como al público al recordar una experiencia laboral que, según sus propias palabras, fue imposible de olvidar. Todo ocurrió en medio de un debate en el programa donde Fanchín recordó una experiencia con una excompañera de elenco a la que describió como estéticamente impecable pero con un detalle incómodo que marcó la convivencia profesional.

“Había una mujer muy mona, muy, pero muy mona, pero con tremendo olor a cu...”, lanzó sin rodeos, generando risas nerviosas y sorpresa en el estudio. El comentario despertó inmediatamente la curiosidad del resto del panel, que intentó entender el contexto de la situación. Franchín explicó que la incomodidad se potenciaba por el tipo de escenas que debían realizar juntas. “En una escena, nos tirábamos una arriba de la otra y era muy fuerte”, relató.

El intercambio tomó aún más temperatura cuando Mariana Brey intervino asegurando que creía saber quién era la protagonista de la historia. “¿Es esta? Me lo contó un hombre, actor, que no tuvo nada con ella”, preguntó en voz baja, obteniendo como respuesta un contundente “Sí” por parte de Franchín, lo que incrementó el clima de complicidad y misterio en el piso.

¿Quién era la actriz involucrada?

Lejos de cerrar el tema, la panelista continuó desarrollando su recuerdo y explicó por qué nunca se animó a hablar directamente con la persona involucrada. “No sabía si era algo fisiológico, pero el ano le sudaba de una manera rara”, afirmó, dejando a sus compañeros entre la sorpresa y la incredulidad ante el nivel de detalle del relato.

Además de que el ano le sudaba raro, tiene una cola muy grande, no respira”, sentenció. Aunque evitó revelar nombres al aire, el comentario rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la misteriosa actriz mencionada.