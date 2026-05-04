Bessent insta a China a fortalecer diplomacia con Irán antes de cumbre entre Trump y Xi

Conferencia de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C.

​El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó el lunes a China a intensificar ‌sus esfuerzos diplomáticos ‌para persuadir a Irán de que abra el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, y añadió que el asunto se tratará cuando Donald Trump se reúna con Xi Jinping la próxima semana.

"China, veamos si dan un paso adelante con algo de diplomacia ​y consiguen que ⁠los iraníes abran el estrecho", dijo Bessent durante ‌una entrevista en Fox News.

Bessent señaló que ⁠China compra el 90% de ⁠la energía de Irán, "por lo que está financiando al mayor patrocinador estatal del terrorismo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dijo que estaba instando a ⁠China a "unirse a nosotros en esta operación ​internacional" para abrir el estrecho, pero ‌no especificó qué medidas debería ‌tomar Pekín.

Añadió que China y Rusia deberían dejar ⁠de bloquear las iniciativas que se tramitan a través de las Naciones Unidas, como una resolución que fomente medidas para proteger la navegación comercial en ​el estrecho ‌de Ormuz.

Bessent dijo que Trump y Xi han estado discutiendo la situación de Irán e intercambiarán opiniones al respecto en persona durante su cumbre del 14 al 15 de ⁠mayo en Pekín.

Sin embargo, hizo hincapié en que ambos se esforzarán por mantener la estabilidad en la relación entre Estados Unidos y China que se estableció con la tregua comercial alcanzada en octubre.

"Hemos tenido una gran estabilidad en la relación y, de nuevo, eso se debe ‌a que los dos líderes se tienen un gran respeto mutuo", afirmó.

Bessent también insistió en que Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz gracias a su bloqueo del tráfico marítimo iraní y que ‌la nueva operación de la Armada para guiar el tráfico marítimo a través de esta vía estratégica hará bajar ‌los precios del ⁠petróleo.

El funcionario calificó los altos precios del combustible como una "anomalía temporal" que terminará ​en cuestión de semanas o meses.

(Reportaje de David Lawder y Susan Heavey; redacción de David Lawder y Daphne Psaledakis. Editado en español por Javier López de Lérida)