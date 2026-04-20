Un ex amigo de Milei se hartó y lo destrozó en vivo: "Cambió"

El economista Diego Giacomini destrozó a Milei en vivo.

En la pantalla de América TV, el economista Diego Giacomini fulminó el accionar del presidente Javier Milei, de quien fue amigo hasta hace algunos años, y expuso el rotundo fracaso de su modelo. Con frases tajantes, el especialista desarmó la estrategia oficial y denunció una alarmante falta de previsibilidad en las decisiones del Gobierno.

El análisis comenzó con un dardo directo hacia la credibilidad del mandatario. "No hay peor regla que la que se cambia permanentemente y nunca se cumple", disparó el analista frente a las cámaras.

Para sostener su postura, Giacomini detalló los severos tropiezos de la gestión libertaria: "Javier Milei cambió cuatro veces la política monetaria, cuatro veces la política cambiaria. Pasó de acumular reservas a no acumular reservas a volver a acumular reservas".

Lejos de frenar su cuestionamiento, el invitado apuntó de lleno contra las promesas incumplidas de la campaña electoral. "El Banco Central siempre dependiente, nunca abrió el cepo", señaló. Ante semejante escenario, expresó: "Es la antítesis de las recomendaciones de la teoría económica".

El economista Diego Giacomini destrozó a Milei en vivo.

Las "consecuencias" que pagan los argentinos

Para cerrar su dura exposición televisiva, el experto explicó el origen de la incesante inflación en los supermercados. "Estamos pagando las consecuencias de todos los errores y todas las mentiras del gobierno de Javier Milei en materia monetaria", sentenció sin ningún tipo de filtro. Finalmente, coronó su diagnóstico al analizar uno de los motivos del crecimiento de la inflación: "La gente no le cree, suben precios".