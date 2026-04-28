No solo almacena archivos: 6 usos para un pendrive

Estas memorias externas siguen siendo una herramienta muy útil.

Aunque muchos lo usan solo para pasar fotos, documentos o hacer copias rápidas, un pendrive USB todavía tiene mucho para ofrecer en 2026. Estas memorias externas siguen siendo una herramienta útil no solo por su precio accesible y su practicidad, sino también por funciones que pueden resolver problemas de seguridad, rendimiento y hasta de recuperación de una PC.

Más allá del almacenamiento tradicional, un pendrive puede servir para instalar sistemas operativos, llevar aplicaciones portátiles, usar antivirus de rescate e incluso transformarse en una llave de seguridad física para proteger una computadora. Con la configuración correcta, un simple USB puede convertirse en un aliado clave para el trabajo y el uso diario.

Usos posibles de un pendrive, además del almacenamiento

1. Instalar o ejecutar sistemas operativos

Uno de los usos más conocidos, pero todavía poco aprovechado, es cargar sistemas operativos como Windows o Linux desde un pendrive. Esto permite hacer instalaciones limpias desde cero o crear un sistema “LiveUSB”, que funciona directamente desde la memoria USB sin necesidad de instalar nada en el disco principal.

Es una solución ideal para reparar equipos, probar otro sistema operativo o usar una PC que no tiene sistema instalado. Herramientas como Rufus permiten preparar este tipo de unidades de forma simple.

2. Llevar un gestor de contraseñas portátil

Otra opción interesante es usar el pendrive como una bóveda cifrada para contraseñas. Aplicaciones como Sticky Password o Enpass permiten guardar credenciales en la memoria USB sin depender de la nube ni de servidores externos.

Esto resulta especialmente útil en computadoras compartidas, como oficinas o instituciones educativas, donde instalar software permanente no siempre es posible.

3. Ejecutar programas sin instalar nada

Las aplicaciones portables permiten abrir programas directamente desde el pendrive. Suites como PortableApps facilitan llevar herramientas como LibreOffice, VLC, GIMP o TeamViewer listas para usar en cualquier computadora.

Es una alternativa práctica para quienes cambian seguido de equipo o necesitan trabajar desde distintas PCs.

4. Tener un antivirus de rescate

Los pendrive también sirven para crear antivirus de rescate que arrancan antes que Windows. Esto ayuda a detectar malware que se carga incluso antes del sistema operativo y que muchas veces pasa desapercibido para los antivirus tradicionales.

Con la configuración correcta, un simple USB puede convertirse en un aliado clave para el trabajo y el uso diario.

5. Mejorar el rendimiento en PCs viejas

En computadoras antiguas con disco rígido, la función ReadyBoost de Windows permite usar el pendrive como memoria caché adicional. No hace magia, pero puede mejorar la respuesta general del sistema.

6. Convertirlo en una llave de seguridad

Con programas como USB Raptor o Predator, una memoria USB puede actuar como una llave física para iniciar sesión. Si se desconecta, la PC se bloquea automáticamente, sumando una capa extra de protección.