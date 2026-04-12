Un experto en longevidad reveló cómo tener un envejecimiento saludable: "La clave no es luchar contra el tiempo" (Créditos: Freepik)

Con el paso de los años, gran parte de las personas comienzan a perder fuerza muscular y autonomía. Sin embargo, no es un proceso inevitable, sino algo fácilmente prevenible con los hábitos correctos. El médico Patricio Ochoa reveló que para un envejecimiento saludable es clave hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada.

Envejecimiento saludable: por qué es clave hacer ejercicio después de los 30 años

En una entrevista para el pódcast A lo grande, el experto en longevidad señaló que a partir de los 30 años el cuerpo comienza a reducir sus músculos de manera progresiva, pero la tendencia se puede revertir con ejercicio, alimentación adecuada y descanso. “La clave no está en luchar contra el tiempo, sino en mantener hábitos que sostengan nuestra fuerza”, remarcó Ochoa.

Las claves para un envejecimiento saludable están en hacer ejercicio, llevar una dieta saludable y descansar (Créditos: Freepik)

La idea de combatir la sarcopenia, es decir, el deterioro muscular que llega con el paso del tiempo, con ejercicio no apunta a una visión estética, sino a la posibilidad de mantener la autonomía y una mejor salud mental.

Ya que el ejercicio físico mejora el estado de ánimo, ayuda a la regulación hormonal y contribuye al equilibrio del metabolismo. De acuerdo al especialista, llevar una rutina de movimiento, nutrición adecuada y descanso reparador permite afrontar las exigencias diarias y el estrés con mayor estabilidad. "Cuanto más hacemos ejercicio, más resilientes nos volvemos", apuntó.

Ochoa remarcó que no se trata de soluciones inmediatas, sino de una rutina basada en la constancia, el equilibrio y el compromiso. Con un hincapié en la combinación de entrenamiento de fuerza muscular, actividad aeróbica moderada que mejore el funcionamiento cardiovascular y sesiones cortas de alta intensidad orientadas a mejorar la capacidad pulmonar.

Sin embargo, el experto remarcó que todo el ejercicio físico debe estar acompañado de descanso adecuado: prácticas de recuperación, como estiramientos después de entrenar y sueño reparador por la noche.

Cuál es la forma correcta de alimentarse: lo que debería tener tu dieta diaria

Respecto a la alimentación, el especialista recomendó mantener una dieta equilibrada con las suficientes proteínas, grasa de calidad, frutas y verduras. Respecto a los suplementos a la hora de hacer ejercicio, aclaró que muy pocos cuentan con respaldo científico, como la creatina, la vitamina D y el omega 3. Sin embargo, remarcó que hay que consultar con un profesional antes de usarlos.