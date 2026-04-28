Emoción absoluta por el video que Soledad Pastorutti le dedicó a su esposo: "Juntos"

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio cumplieron un nueno aniversario de amor.

Soledad Pastorutti conmovió al mundo del folklore tras compartir en sus redes sociales un sentido video dedicado a su esposo, Jeremías Audoglio, con motivo de un nuevo aniversario de su relación. La cantante de Arequito celebró más de veinticinco años de historia compartida, un vínculo que se ha mantenido sólido a pesar de la exposición pública y las exigencias de su carrera.

La historia de amor entre ellos comenzó de una manera muy particular, ligada al vertiginoso ascenso de Soledad a la fama durante su adolescencia. Debido a que el éxito masivo y las constantes giras por el país no le permitieron finalizar sus estudios secundarios en los horarios habituales, la artista debió inscribirse en una escuela nocturna.

Fue precisamente en ese contexto de estudio y esfuerzo donde conoció a Jeremías, quien se convirtió en su compañero de vida mucho antes de que se consolidaran como la familia que son hoy. Tras siete años de noviazgo, la pareja decidió dar el paso definitivo y se casó en el 2007.

Desde entonces, construyeron un proyecto de vida centrado en su ciudad natal, priorizando siempre la sencillez y el arraigo a sus raíces. Fruto de esta unión nacieron sus dos hijas, Antonia y Regina, quienes completan el círculo familiar que acompaña a la cantante en cada paso de su trayectoria profesional, con Jeremías cumpliendo un rol fundamental en la estructura de trabajo de la artista.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio.

Los elogios de Franco Colapinto a Soledad Pastorutti

El folklore argentino registró un impacto masivo tras la participación de Soledad Pastorutti en el Road Show Buenos Aires 2026. El evento, centrado en la exhibición del piloto Franco Colapinto, sirvió de escenario para un show donde la cantante recorrió sus éxitos más importantes.

La propuesta logró integrar la dinámica del automovilismo con las expresiones tradicionales de la música nacional. Durante la jornada, el piloto de Fórmula 1 expresó su respeto y afecto hacia la artista santafesina a través de elogios públicos. "A la Sole la amo. En todos los viajes de chiquito la escuchaba, teníamos su CD. Me encantaba Tren del cielo, Lejos de Tí, Brindis, todas", soltó Colapinto.