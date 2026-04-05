Pascuas y folklore: el gesto íntimo de Soledad Pastorutti que emocionó en redes.

En un gesto cargado de espiritualidad, Soledad Pastorutti compartió este domingo de Pascuas una grabación especial de “Aleluya” a través de sus redes sociales. La interpretación, despojada y emotiva, se volvió rápidamente viral entre sus seguidores, que destacaron el clima íntimo y reflexivo de la propuesta en una fecha profundamente significativa para la tradición cristiana.

Soledad Pastorutti compartió una emotiva canción en sus redes para conmemorar las Pascuas.

No es la primera vez que la cantante apela a este tipo de repertorio, a lo largo de su carrera, la Sole demostró una fuerte conexión con lo espiritual, incluso interpretando “Aleluya” en distintos contextos y versiones.

El significado de "Aleluya", la canción que interpretó Soledad en Pascuas

La canción, popularizada globalmente por múltiples artistas a partir de la obra original de Leonard Cohen, se convirtió en un himno contemporáneo que atraviesa lo religioso y lo emocional. Su presencia durante celebraciones como la Pascua no es casual; la festividad cristiana conmemora la resurrección de Jesucristo, un momento asociado a la esperanza, la renovación y la vida, valores que dialogan con la sensibilidad de la obra.

En ese marco, la interpretación de Pastorutti suma una capa simbólica adicional. Nacida en Arequito y convertida en una de las grandes referentes del folklore argentino desde su irrupción en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín en 1996, la artista supo construir una carrera que combina tradición, popularidad y una fuerte identidad cultural. Con más de siete millones de discos vendidos y una trayectoria que incluye premios internacionales, su voz se mantiene vigente y en constante diálogo con nuevas generaciones.

Además de su faceta musical, la Sole exploró la televisión, cine y la conducción, consolidándose como una figura transversal dentro de la cultura argentina. Esa versatilidad también se refleja en este tipo de contenidos digitales, donde logra acercarse a su público desde un lugar más personal.