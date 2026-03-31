La Sole fue comparada con Madonna en las redes sociales.

Soledad Pastorutti se volvió viral en las últimas horas tras la difusión de un video que la muestra haciendo una vertical sostenida en uno de sus shows. Pero la sorpresa mayor llegó cuando los usuarios compararon al ícono del folklore argentino con Madonna, señalando una inesperada similitud con la Reina del Pop.

El motivo de la comparación fue que Madonna iniciaba los shows del Re-Invention World Tour -uno de sus tours más icónicos- haciendo la misma figura con su cuerpo. Fiel a su espíritu enérgico, el "Huracán de Arequito" demostró una técnica impecable que posicionó su despliegue escénico al nivel de las grandes ligas del pop internacional.

A las comparaciones por la acrobacia se sumó un análisis sobre la evolución estética de la Sole, que podría definirse en un estilo folklore-chic. En sus últimos outfits, la cantante logra combinar con éxito elementos tradicionales de nuestra cultura con toques de modernidad y frescura, logrando una identidad visual renovada.

Esta transición estética recordó a varios seguidores la época "country" de Madonna en el 2000, un periodo donde la estrella estadounidense exploró las raíces rurales desde una óptica vanguardista, en especial en el video de su canción Don't Tell Me. De manera similar, Soledad logró que su vestuario cuente una historia de madurez artística, donde el respeto por el poncho y la tradición no impide la incorporación de tendencias globales.

Dónde se dio el momento viral de La Sole

Este despliegue de destreza física de Soledad Pastorutti se dio durante su presentación en el Festival Nacional de Música Popular de Baradero, donde la artista reafirmó su histórico vínculo con este escenario bonaerense. Ante una plaza colmada que celebraba cada una de sus interpretaciones, la cantante decidió elevar la apuesta visual de su show con sus movimientos.

Cómo fue el Re-Invention Tour de Madonna

La gira Re-Invention World Tour representó el regreso de Madonna a los escenarios en 2004 para la promoción de su noveno álbum de estudio, American Life. El concepto del espectáculo surgió de la colaboración de la artista con el fotógrafo Steven Klein en la instalación artística X-STaTIC PRo=CeSS, lo que aportó una estética visual distintiva a la puesta en escena.

Al igual que en su gira anterior, los conciertos se concentraron exclusivamente en ciudades de América del Norte y Europa. La propuesta recibió valoraciones positivas por parte de la crítica especializada, que destacó especialmente la decisión de la cantante de reintegrar sus grandes éxitos clásicos al repertorio.