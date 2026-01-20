Dónde ver online "Evita", la película ganadora del Oscar en la que actúa Madonna

Madonna, como Eva Perón, en 1996.

Este 20 de enero se cumplen 30 años de la llegada de Madonna a Buenos Aires para filmar Evita, la película que la consagró como actriz y que marcó un hito en la historia del cine musical. La estrella pop arribó a Argentina el 20 de enero de 1996, con una mezcla de entusiasmo, curiosidad y controversia, entre sectores de la población que apoyaban o criticaban la producción, en un país donde la figura de Eva Perón es icónica y profundamente emotiva.

Dirigida por Alan Parker y estrenada ese mismo año, Evita es una adaptación cinematográfica de la célebre ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que narra la vida de María Eva Duarte de Perón desde sus orígenes hasta convertirse en la primera dama de Argentina. La película cuenta con drama, música y una puesta visual que rescata elementos históricos y artísticos del país, y puede verse en línea a través de Prime Video.

Los reconocimientos para "Evita"

En la cinta, Madonna interpreta a Eva Perón, acompañada por Antonio Banderas como el narrador “El Che” y Jonathan Pryce como Juan Domingo Perón. El relato musical abarca hitos claves de la vida de Evita, incluyendo su ascenso social, su rol político y su emotivo final tras una batalla contra el cáncer a los 33 años.

Evita no solo fue un éxito de taquilla, con más de 140 millones de dólares recaudados a nivel mundial, sino que también obtuvo reconocimiento crítico internacional. Fue nominada a cinco premios Óscar y se llevó la estatuilla a la Mejor Canción Original por “You Must Love Me”, compuesta para la versión cinematográfica. Además, arrasó en los Globos de Oro 1997, ganando en tres categorías: incluyendo Mejor Película – Musical o Comedia, Mejor Actriz, para Madonna, y Mejor Canción, consolidando así su impacto cultural y artístico.

"Evita", disponible en Amazon Prime Video.

Madonna visitaba Argentina como actriz

Aunque en Argentina la elección de Madonna fue polémica: al punto de que algunos grupos pintaron murales con consignas en contra de su participación, la artista se volcó con dedicación al papel, estudiando de cerca la figura histórica y las costumbres locales para dar una interpretación que hoy, tres décadas después, sigue siendo recordada.

Para las audiencias argentinas, Evita sigue siendo un tema relevante. A 30 años de aquel rodaje en Buenos Aires, sigue resonando como uno de los musicales cinematográficos más emblemáticos de los años '90 y como un puente entre la cultura pop internacional y la historia argentina.